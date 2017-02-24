Türk doktorun başarısı

ADANA, () - MERSİN'in Tarsus ilçesi'ndeki Medical Park Hastanesi'nde görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt'un, bağırsak ve yemek borusu hastalıklarının tedavisinde uyguladığı iki teknik, tıp dünyasının dikkatini çekti. Dr. Bozkurt, yemek borusundaki kanamada kullandığı 'argon plazma koagulasyon' (yakma) tekniği ve bağırsaktaki enfeksiyona uyguladığı 'kolonoskopiyle antibiyotik sıkılması' yöntemi nedeniyle 11'inci Dünya Gastroenteroloji Toplantısı'ndan davet aldı.

Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, yakma tekniğini 2012'de Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde uyguladı. Yemek borusundaki bir damarda kanama olan hastanın, denenen farklı tedavilere yanıt vermemesi üzerine Dr. Bozkurt, normalde tümörlerde kullanılan 'argon plazma koagulasyon' (yakma) tekniğini kullandı. Literatürde ilk kez yemek borusu kanamasında uygulanan teknikle, 40 yaşındaki erkek hasta sağlığına kavuştu. 'Kolonoskopiyle antibiyotik sıkılması' yöntemini görev yaptığı Medical Park Tarsus Hastanesi'nde, geçen ocak ayında uygulamaya başlayan Dr. Bozkurt, karın ağrısı, kusma ve ateş şikayeti olan 6 yaşındaki Berat Şenkal'ı tedavi etti. Uygulamadan sonra 8 gün hastanede kontrol altında tutulan ve ilaç tedavisi uygulanan çocuğun bağırsağındaki iltihap kurudu.

ROMA'YA DAVET YAZISI ALDI

Her iki vakayı ve uyguladığı teknikleri makale haline getiren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, çalışmalarını İtalya'nın başkenti Roma'da 12- 13 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenecek 11'inci Dünya Gastroenteroloji Toplantısı'nın organizasyon komitesine gönderdi. Çalışmaları inceleyen komite, literatürde başka örneği bulunmayan iki teknik için Hüseyin Sancar Bozkurt'a bir mektup gönderdi. Mektupta, "Çalışmalarınız toplantımıza kabul edilmiştir" denilerek, davette bulunuldu.

YÜZLERCE DOKTOR BULUŞACAK

Toplantı hakkında bilgi veren Dr. Bozkurt, organizasyona dünyanın dört bir yanından yüzlerce uzman doktorun katılacağını, kendisi dahil 20 doktorun da sunum yapacağını söyledi. Dr. Bozkurt şöyle dedi:

"Toplantının organizasyon komitesi, 'argon plazma koagulasyon' (yakma) tekniği için sunum yapmamı, bağırsaktaki enfeksiyona kolonoskopiyle antibiyotik sıkılması yöntemi için de poster çalışması hazırlamamı istiyor. Daveti kabul ettim. Uyguladığım yöntemleri meslektaşlarımla paylaşacağım."

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