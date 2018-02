Türk beyaz çayından kanser ilacı üretimi için Japonya'da çalışma başlatıldı

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - ÇAYKUR'un ürettiği beyaz çayın Japonya’da incelenmesi sırasında bulunan ve ‘JP53’ kod adı verilen etken maddeden kanserli hücrelerin tedavisinde kullanılmak üzere gıda takviyesi üretildi. Beyaz çaydan ikinci aşamada kanser tedavi ilacı üretilmesi için Japonya'da çalışma başlatıldı.

Çaykur tarafından 4 yıl önce üretilen doğal ve organik beyaz çayın insan sağlığı açısından faydalarının araştırılması amacıyla, Çaykur Genel Müdürlüğü ile Japonya Araştırma ve Geliştirme Fonu desteğiyle bir proje hazırlandı. Beyaz çay numuneleri, proje kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve saygın ilaç araştırma ve geliştirme üniversitesi olarak bilinen Meiji Pharmaceutical Üniversitesi'ne gönderildi. Dr. Ozan Fidan’ın da içerisinde yer aldığı araştırma - geliştirme ekibi, Türkiye'de üretilen beyaz çayla ilgili olarak laboratuvar ortamında uzun süreli deneysel çalışma yürüttü.

ETKEN MADDE BULUNDU, 'JP 53' KODU VERİLDİ

Meiji Pharmaceutical Üniversitesi’nde laboratuvar ortamındaki bilimsel çalışmalarda beyaz çaydan elde edilen farklı fraksiyonlar üzerinden çalışıldı. Bu çalışmada, beyaz çayın etil asetatlı fraksiyonundan elde edilen ve Rize'nin plaka numarası da göz önüne alınarak ‘JP53’ kod adı verilen maddenin kanser hücrelerini yok ettiği tespit edildi. Yapılan çalışmada, JP53 kodlu maddenin sağlıklı insan hücrelerine zarar vermediği ve sadece kanserli hücreleri yok ettiği, içerdiği antioksidan yapıdan dolayı da DNA hasarının onarılmasını sağladığı belirlendi. Tokyo Meiji Pharmaceutical Üniversitesi'nde, beyaz çaydan elde edilen ve kanser hücrelerini yok eden madde ile ilgili 13 sayfalık rapor hazırlandı. Raporun ardından 3 yıl süren bilimsel deney ve çalışmalar sonucu ilk aşamada kanserli hücrelerin ilaçla tedavi sürecine destek için gıda takviyesi ürünü üretildi.

JAPONYA'DA İLACA DÖNÜŞECEK

Kanserli hücrelerin ilaçla tedavi sürecine destek için üretilen gıda takviyesi ürünün Japonya’da seri üretimine geçilmesi için protokol imzalandı. Gıda takviyesinin ardından ikinci aşamada Japonya'da beyaz çaydan kanserli hücreleri yok edecek ilaç üretilecek. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, beraberinde Dr. Ozan Fidan ile birlikte Japonya'da, TOKIWA Phytochemical Co, Ltd. firmasını ziyaret etti.

Türk beyaz çayı üzerinde 2 yıldır sürdürülen araştırmalar sonucu kanserli hücreleri yok eden etken maddeye rastlandığını açıklayan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, beyaz çaydan gıda takviyesi üretildiğini açıkladı. Beyaz çaydan ikinci aşamada ilaç üretileceğini ifade eden Sütlüoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılan çalışmaları yerinde görüp bundan sonra izlenecek yol haritasını belirlemek üzere Japonya’ya gittik. Beyaz çaydan ilaç yapımı çalışmalarını sürdüren ve eczacılık, kozmetik, gıda katkı maddeleri ve fonksiyonel gıdalar için işlevsel malzemeler üreten Japonya’nın en eski üreticilerinden TOKIWA Phytochemical Co, Ltd. firmasını ziyaret ettik. Dr. Ozan Fidan'ın koordinatörlüğünde çalışmalar devam ediyor. Gelinen son noktayı yerinde görüp yol haritasını belirlemek için firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Jan Tatsuzaki ile bir görüşme yaptık. Kendileri bizi çok iyi karşıladılar. Bizi şirketteki görüşmenin ardından evlerinde ağırladılar ve çay seremonisi yaptılar. Göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

KİLOSU 4 BİN 500 LİRA

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, 5 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile 'tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizlerini üreticiler, elle toplarken, 5 yılda 1850 kilogram beyaz çay üretildi. Türkiye'de kilogramı 4 bin 500 liradan alıcı bulan beyaz çayın dünyada kilosu bin dolar ile 15 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Araştırmalara göre, beyaz çayın vücut direncini artırarak, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra insan sağlığına da önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya’da yürütülen bir çalışmada da Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken maddeye rastlanılmıştı. Öte yandan Türk beyaz çayından Japonya’da kanser ilacı üretilmesinde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI