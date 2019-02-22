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'Tüp bebekte yapıştırma tekniği ile başarı şansı artıyor'

KADIN Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, tüp bebekte 'yapıştırma tekniği' ile başarı şansının arttığını söyledi. Öner, uyguladıkları bu yöntemin 'Tüp Bebek Kongresi'nde de kabul gördüğünü belirterek, "Ülkemizdeki...

'Tüp bebekte yapıştırma tekniği ile başarı şansı artıyor'
KADIN Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, tüp bebekte 'yapıştırma tekniği' ile başarı şansının arttığını söyledi. Öner, uyguladıkları bu yöntemin 'Tüp Bebek Kongresi'nde de kabul gördüğünü belirterek, "Ülkemizdeki tüp bebek başarısının tüm dünyada kabul görmesi sevindirici bir durum" dedi.
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, tüp bebekte yapıştırma tekniğinin çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere umut olduğunu bildirdi. Sözkonusu teknikte yan etki olmaksızın dondurulmuş embriyoların transfer edildiğini ifade eden Doktor Öner, "Son yıllarda tüp bebekte uygulanan embriyoları dondurma işlemi ile rahim duvarı ince olan hastalarda rahim duvarı daha iyi kalınlaşmakta ve gebelik şansı artmaktadır. Hatta bu tedavinin yan etkileri klasik tedaviye oranla daha az. Bu çalışma ve uygulamalarımız, yurtdışında bir süre önce yapılan Tüp Bebek Kongresi sonrasında bilimsel alanda da kabul görmüştür. Bizim uygulamalarımızın ve ülkemizdeki tüp bebek başarısının tüm dünyada kabul görmesi çok sevindiricidir. Bu yeni teknikle yan etki olmaksızın dondurulmuş embriyolar transfer edilmektedir. Biz de kendi tüp bebek uygulamalarımızda dondurulmuş embriyo transferine rahmi hazırlarken yapıştırma tekniğini uyguluyoruz ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Hastalarımız da bu yeni geliştirdiğimiz tekniğe çok olumlu yaklaşıyorlar ve gebelik haberleri ile bize umut veriyorlar" dedi.
Tüp bebekte bazı durumlarda dondurulmuş embriyo transferi yapmanın zorunlu olduğunu dile getiren Öner, şöyle devam etti: "Bunlar arasında rahim duvarı kalınlaşmaması da yer alır ve bu yöntemle rahim duvarı embriyoların tutunmasını sağlamaktadır. Yine yumurtaların aşırı uyarılması durumunda, tüp bebek transferi öncesi rahime veya tüplere müdahale edilmesi gerekliliği oluşursa, bunun yanında embriyoya genetik tanı yapılacaksa, taze transferden kalan embriyo varsa kalan embriyolar dondurulur ve bir sonraki ay rahim hazırlandıktan sonra transfer yapılır. Rahim hazırlama yöntemleri arasında en sıklıkla kullanılan yöntemi yeni geliştirilen yapıştırma tekniği ile hastalara daha kolay ve en az yan etki ile uygulayabiliriz."
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