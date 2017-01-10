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Trump'ın "damat ataması" ABD'de nepotizm tartışması başlattı

İstanbul, 10 Ocak () - ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın geçiş ekibi, damat Jared Kushner'in ticaret ve Ortadoğu'dan sorumlu Beyaz Saray danışmanı olarak atayacağına ilişkin açıklaması, ülkede "nepotizm" tartışmaları başlattı. ABD'de,...

Trump'ın "damat ataması" ABD'de nepotizm tartışması başlattı

İstanbul, 10 Ocak () - ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın geçiş ekibi, damat Jared Kushner'in ticaret ve Ortadoğu'dan sorumlu Beyaz Saray danışmanı olarak atayacağına ilişkin açıklaması, ülkede "nepotizm" tartışmaları başlattı.
ABD'de, "akraba-dost kayırmacılığı" anlamına gelen nepotizmi önleme için bir yasa bulunuyor. ABD Kongresi'nin 1967 yılında onayladığı nepotizm yasası; "Bir kamu görevlisi, bir akrabasını-yakınını, hizmet verdiği bir kişiyi, müvekkilini ya da koruması altında bulunan kişiyi; hizmet verdiği kamu kurumunda kamu görevlisi olarak atamasını, istihdam etmesini-ettirmesini, terfi ettirmesini, görevde teşvik etmesini" yasakıyor.
Ekip yetkilileri, Trump'ın kızı Ivanka ile evli olan 35 yaşındaki Kushner'in, ülkede yakınların kayrılmasını engelleyen "nepotizm yasası"nın ihlali olmayacağı yolunda hukuki görüş aldıktan sonra görevi kabul ettiğini söylediler.
Bakanlıkların aksine, bu göreve aday kişinin Senato'nun onayından geçmesi gerekmiyor. Atamanın nepotizm yasasına takılmaması için Kushner bu görevi için ücret almayacak ve ayrıca sahip olduğu ticari kurumlardaki görevlerinden istifa edecek.
Seçilmiş Başkanı Trump da dün yaptığı yazılı açıklamada, Kushner'in "çok değerli katkı yapan, seçim kampanyası ile geçiş dönemi çalışmalarında  güvenilir bir danışman" olduğunu söyledi. ABD Yasaları Savunma Merkezi Genel Danışmanı Larry Noble, konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Sanırım, ABD kamuoyu, bir kişinin çevresinde bir haneden oluşturmasına, ailenin yanınızda olup size resmi olarak danışmanlık yapmasında bir yanlışlık olduğunu düşünecektir. Beyaz Saray'ın bir aile işletmesine benzemesini istemezsiniz" dedi.

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