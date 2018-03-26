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Tıp fakültesi öğrencilerinin yaptığı ücretsiz şeker ölçümü yoğun ilgi gördü

İSTİNYE Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında vatandaşların ücretsiz olarak şekerini ölçtü ve diyabet hakkında bilgilendirme yaptı. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde...

Tıp fakültesi öğrencilerinin yaptığı ücretsiz şeker ölçümü yoğun ilgi gördü
İSTİNYE Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında vatandaşların ücretsiz olarak şekerini ölçtü ve diyabet hakkında bilgilendirme yaptı.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte tıp fakültesi öğrencisi 7 genç diyabet hastalığı konusunda farkındalık yaratmak için önce vatandaşların şekerini ölçtü ardından diyabet hakkında bilgilendirme yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçti.

"ŞEKER HASTALIĞI SADECE TATLI YENİLDİĞİNDE OLUŞMUYOR"

Düzenledikleri etkinlik ve diyabet hastalığı hakkında bilgi veren üniversitenin Halk Sağlığı Kolu Başkanı Uğur Alp, "Diyabet günümüzde sadece ülkemizde değil dünyada da artışta olan bir hastalık. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenildiği zaman diyabete yakalanma riski artıyor. Değişen alışkanlıklar ve günlük yaşam şekillerimiz nedeniyle Türkiye'de de diyabet hastalarının sayısında artış oldu. İnsanlar genellikle şeker hastalığının sadece tatlı yedikleri zaman oluştuğunu sanıyor. Ama ekmek yerse şekerinin artmayacağını düşünüyor. Oysa burada söz konusu olan karbonhidrat, bu nedenle bu ürünleri daha bilinçli tüketmek gerekiyor" dedi.

"BİR DAKİKAMIZ BOŞ GEÇMİYOR"

Yıl içinde gönüllü olarak çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyleyen Alp, "Daha önce de gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda insanları bilinçlendirdiğimiz etkinlikler yapmıştık. Bunun dışında çeşitli sağlık konularında da farkındalık yaratmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimizde ise şeker hastalığı konusunda insanları bilinçlendirmeyi ve kan şekerlerini öğrenmelerini sağlıyoruz. İlaç firmalarıyla, üniversitemizin hastanesiyle iletişime geçtik ve hiçbir ücret ödemeden malzemeleri topladık. Burada hem insanların kan şekerini ölçüyoruz hem de onları diyabet konusunda bilgilendiriyoruz. TİP 1 ve TİP 2 diyabet konusunda bilgiler veriyoruz. Bunlardan biri doğuştan gelirken diğeri sonradan oluşur. Yanlış beslenmeyle doğrudan ilgili olduğu için daha çok TİP 2 diyabet görülüyor. Mesela buraya gelenlerden biri şekerinin 80 olduğunu düşünüyordu ancak burada ölçtüğümüzde 400 çıktı. Kendisini hemen doktora yönlendirdik" diye konuştu.

Etkinliğin başından itibaren insanlardan yoğun talep aldıklarını belirten Alp, "Şaşırtıcı şekilde bir dakikamız bile boş geçmiyor. İlk geldiğimizde AVM çalışanları geldi daha sonra alışverişe gelen, burada gezen insanlar gelip şekerlerini ölçtürmeye başladılar" dedi.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

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