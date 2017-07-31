'Ter testi' ile gelişim geriliğine yol açan hastalık tespit edilecek

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde başlatılan yeni uygulamayla yeni doğan bebeklerde yapılacak 'ter testi' ile gelişim geriliğine de yol açan kistik fibrozis hastalığının tespiti yapılarak, erken tedaviyle hastalığın önüne geçileceği bildirildi.Denizli Devlet Hastanesi'nde yeni bir hizmet daha hayata geçti. Yenidoğan bebeklere 'ter testi' uygulanacak. Test sayesinde 'kistik fibrozis' hastalığının teşhisi sağlanarak, erken tedavi yapılacak. Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Mahya Sultan Tosun, kistik fibrozis hastalığının, vücuttaki salgı bezlerini etkileyen, akciğer, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, ter bezleri ve epididim gibi organlarda bozukluğa yol açan genetik bir hastalık olduğunu söyledi. Uzman Dr. Tosun, Denizli'de ilk kez uygulanmaya başlanan ter testi ile hastalığın önceden tespitinin sağlandığını söyledi. Uzman Dr. Tosun, hastalığın akraba evliliklerinin sık yaşandığı Türkiye'de yaygın görüldüğünü ifade edip, şöyle konuştu:"Kistik fibrozis, ciddi akciğer yetmezliğine götürebilen ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Hastalardan genellikle bebek yaşlarda tekrarlayan bronşit ve sürekli hastaneye yatırılmayı gerektiren akciğer enfeksiyonları, sık sinüzit, astım şikayetleri geliyor. Kistik fibrozis bir pankreas yetmezliği de yarattığı için hastalarda kronik ishal ve gelişim geriliğine de yol açabiliyor. O nedenle polikliniklerimize gelen geçmeyen akciğer enfeksiyonları, ishaller, büyüme gelişme geriliği yaşayan her çocukta ter testini artık istiyoruz. Hastanın sadece kol bölgesine bir tane elektrot bağlayarak ve oradaki terleme sağlanarak uyguladığımız bir testtir. Tere bir takım ölçümler yaparak kistik fibroz hastalığı olup olmadığı tanısını yapıyoruz. Çünkü ne kadar erken tanı ve erken tedaviye başlanırsa çocukta çok sağlıklı ve sorunsuz bir büyüme gerçekleştirilebilir" diye konuştu.

FOTOĞRAF