TEİS: İlaç yokluğunun sorumlusu firmalar ve ecza depoları

Adem YAZICI/ANKARA, () - TÜM Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, son günlerde bazı ilaçların piyasada bulunmamasının en büyük nedenin, ilaç firmaları ve ecza depolarının fiyat artışının yürürlüğe gireceği 20 Şubat tarihine endeksli olarak üretim ve sevkiyat planlaması yapmasından kaynaklandığını söyledi. Saydan, "Eczacılar yüzünden yaşanan bir sorun bulunmadığı gibi, eczacıların bu gibi sorunları aşmak için kullanabilecekleri yegane argüman olan il dışı takas, eczacılık yasamıza aykırı bir şekilde de engellenmektedir. Yaşanan ilaç yokluğunun nedeni eczacılar değildir" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, vatandaşların her gün eczaneye gittiklerinde, yaşadıkları sorun yüzünden eczanelerin birinci hedef gösterildiğini, bu nedenle hastaların ilaç yokluğu sorunu ile eczanelerde karşı karşıya gelindiğini belirtirken, sorunun kaynağının eczaneler olmadığını öne sürdü.

Saydan, şunları söyledi: "Ülkemizde ilaç fiyatlarının belirlenmesi Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılmakta olup , 2017 yılında ilaç fiyatlarının belirlenmesinde 2016 yılının Euro kurunun yüzde 70'inin esas alınacağı yasal mevzuata göre çok önceden belli olduğundan ve tüm yetkililerin de bildiği üzere dünyadaki en ucuz ilaç fiyatları bizim ülkemizde yürürlükte olduğu için, ilaç firmaları imalatlarını ve ithalatlarını 2017 yılında yeni fiyatların yürürlükte olacağı tarihe göre ayarlamış ve planlamış bulunmaktadırlar. Diğer taraftan; ilaç üretim ve ithalatının ertelenmesine bağlı olarak ecza depoları ve ilaç firmaları stoklarındaki ilaçların eczanelerimize sevkiyatını minimum seviyede tutmakta olduğundan, yıl sonu kapanışı, yılbaşı tatili gibi çeşitli gerekçelerin arkasına sığınılarak, Aralık ayından bu yana piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı bir artış yaşanmış durumdadır"

TEİS Genel Başkanı Saydan, sağlıkta dönüşüm projesini neredeyse tek başına yüklenerek, bugünlere ulaşmasını sağlayan eczane eczacılarının töhmet altında bırakıldığını savunarak, bu durumun son derece yanlış olduğunu söyledi. Sadan, 2017 yılı için Türkiye'de belirlenen ilaç fiyatlarının, Bakanlar Kurulu'nun 21.02.2016 tarih ve 2016/8505 Sayılı Değişiklik Kararnamesi ile belirlendiğini hatırlattı.

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