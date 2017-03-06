TEİS: Denetimsiz gıda takviyesi ve kozmetik ürünler sağlığımızı tehdit ediyor

Adem YAZICI/ANKARA, () - 'GIDA takviyesi' adıyla televizyon ve internet ortamında reklamları yapılan ilaçların, kontrolsüz şekilde satılmasının, halk sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Reklam Kurulu'nun, 2016 yılında aldatıcı reklamlar nedeniyle 6 milyon 214 bin 945 bin liralık idari para cezası uyguladığına dikkat çekildi. Aldatıcı reklamlarda, ilk sırada gıda sektörünün yer aldığı belirtilirken, bunun en büyük sebebinin ise son zamanlarda artan yüksek tansiyon, şeker, kolesterol gibi hastalıkları tedavi ettiği ve kilo vermeye yardım ettiği öne sürüldü.

TEİS BAŞKANI SAYDAN: TEDAVİ EDİCİ ÖZELLİĞİ OLAN ÜRÜNLER TELEVİZYONDA SATILAMAZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "İnternet ve televizyonlarda kontrolsüz şekilde reklamları yapılan gıda takviyeleri insan sağlını olumsuz etkiliyor" dedi. Saydan, şöyle devam etti:

"Tedavi edici özelliği olan tüm ürünler, isterse tamamen doğal ve bitkisel olsun, ilaç şeklini aldıktan sonra ehil olmayan kurumlar ya da kişiler tarafından, yani televizyonda, internette, aktarlarda ya da marketlerde satılamaz, satılmamalı. Aksi halde bu durum ölümcül sonuçlara yol açabilir. İlacın eczaneler dışında satılması halk sağlığını telafisi olmayacak şekilde olumsuz etkileyecektir. Son yıllarda bir çok ürün gıda takviyesi adı altında Tarım Bakanlığı'ndan onay alınarak kontrolsüz bir biçimde vatandaşa satılmaktadır. İlaçların eczacı denetiminde satılmasıyla vatandaşın daha önce bilinçsizce tükettikleri bitkisel ürünler yüzünden sağlığının bozulmasının, boşa harcadıkları paralar ve mucizevi etkiler vaat edilmesinin önüne geçilecektir. Üstelik yanlış ilaç kullanımı sonucunda oluşan rahatsızlıklara ait tedavi için devletin ödediği masrafları da düşürecektir"

"CEZALAR CAYDIRICI OLMALI"

TEİS Genel Başkanı Saydan, ilaç şekli verilmiş olan bütün bitkisel ve kimyasal ürünlerin denetimi, kontrolü, izni ve ruhsatıyla ilgili Türkiye'deki tek otoritenin Sağlık Bakanlığı olması gerektiğini söyledi. Saydan, "Reklam Kurulu'nun bu ürünler hakkında yaptığı kontrolün sonuçları olumlu olacaktır, ancak cezalar yeterli ve caydırıcı değildir. Bu ürünlerin bundan sonra da yanıltıcı reklamlarının yapılarak ehil olmayan kişilerce satılmasının önüne geçilmesi için cezalar daha da caydırıcı hale getirilmelidir. Zira; firmalar alınan para cezasını ödeyerek aynı reklama hiç ara vermeksizin devam etmektedirler. TEİS olarak, Sağlık Bakanlığı'nın gıda takviyesi adı altında piyasaya verilmiş olan bitkisel ilaçlar için yapmış olduğu uygulamaları daha sıkı bir şekilde denetim altına almasını, bu ürünlerin denetim ve kontrolünün tamamen Sağlık Bakanlığı'na alınmasının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"ECZANELERDE BULUNAN KOZMETİK ÜRÜNLER GÜVENLİ"

Kozmetik ürün tanımını aşan ve ilaç gibi tanıtılan ürünlerin reklamının yapıldığına da dikkat çeken TEİS Genel Başkanı Saydan, şunları söyledi:

"Türkiye'de Bakanlık verilerine göre kayıtlı yaklaşık 400 bin farklı kozmetik ürün bulunuyor. Eczacılar olarak bu ürünleri, eczanelerimize alırken oldukça seçici ve dikkatli davranıyoruz. Eczane dışında özellikle internetten satılan; kayıtdışı, sahte, merdiven altı üretimleri olan bu ürünlerin takip ve denetim altına alınması gerek kamu sağlığı ve gerekse ülkemizin değerlerinin kaybolmaması için gerekli. Sağlık Bakanlığı'nın verileri de gösteriyor ki, internet ya da merdiven altında satılan bu ürünlerin denetimi yapılamıyor ve insan sağlığı hiçe sayılıyor. Oldukça masum gösterilen bu ürünlerin, her yerde kontrolsüzce satılmasının önlenmesi için çağrımıza kulak verilmezse, bu ürünlerin bilinçsiz tüketimi daha da artacak, gelecek nesillerin sağlığı, sadece para kazanma amacıyla satış arttırma gayretinde olan firmaların inisiyatifine ipotek edilmiş olacaktır"

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