TEİS: Bilinçsiz ilaç kullanımı ölümcül sonuçlar doğurur, maliyeti artırır

TÜRKİYE'de bilinçsiz ilaç kullanımının önlenemediği, gelişen yan etkiler nedeniyle tedavi masrafları ve buna bağlı ilaç harcamalarının maliyeti de artırdığı belirtildi. Kontrolsüz ilaç kullanılmaması konusunda vatandaşları uyaran Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "Her türlü ilacı kullanırken eczacınıza ve doktorunuza danışmanız gerekir" dedi.

Bilinçsiz ilaç kullanımının toplum olarak yapılan en büyük hatalardan biri olduğunu ifade eden, Nurten Saydan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlaç, rastgele alınacak ve kullanılacak bir ürün değildir. Eczacınıza ve doktorunuza sormadan, danışmadan ilaç kullanmak sağlığınız açısından çok büyük risk demektir. İster bitkisel isterse kimyasal olsun kullandığımız her ilacın yan etkisi bulunmaktadır.

İlaç, dozunda ve zamanında kullanıldığında etkili olan kimyasal maddedir. Gereğinden fazla kullanılması istenmeyen yan etkilere, gereğinden az kullanılması ise istenen tedavinin gerçekleşmemesine neden olur. Halkımız maalesef ilaç konusunda yeterince bilinçli ve eğitimli değil. İlacın yanlış ve eksik kullanımı bir eğitim ve bilinç sorunudur. Ülkemizde de bilinçsiz ilaç kullanımına bağlı olarak gelişen yan etkiler ve tedavi gecikmeleri sebebiyle tedavi masrafları ve buna bağlı olarak ne yazık ki ilaç harcamalarının maliyetleri artmaktadır" dedi.

'KONU KOMŞU TAVSİYESİYLE İLAÇ KULLANILMAZ'

Ülkemizde uygulanan geleneksel eczacılık modelinin dünyada da en sağlıklı olan model olduğuna dikkat çeken Nurten Saydan, "Bizler eczane eczacıları olarak 7 gün 24 saat eczanelerimizde ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti vermekteyiz ve bilinçsiz ilaç tüketimi konusunda eczacılarımız üstlerine düşen görevi tam anlamıyla yapmaktadır. Ancak hastalarımız konu komşu tavsiyesi nedeniyle ciddi anlamda sağlık sorunları yaşamaktadır. Geçtiğimiz günlerde basında yer alan, komşu tavsiyesiyle yanlış ilaç kullanıp 4 ay hastane yattıktan sonra ölümden dönen hastanın haberi, bizim endişelerimizde ve uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu maalesef bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURUR

İlacı, uzmanlık alanı olan en iyi eczacıların bileceğini belirten Nurten Saydan, "İster bitkisel yoldan, isterse kimyasal yoldan elde edilmiş olsun, bütün ilaçların eğitimini alan tek meslek eczacılık mesleğidir. Her türlü ilacı kullanırken eczacınıza danışmanız gerekir. İlaç, konu komşu, ya da reklam tavsiyesiyle kullanılamaz, ölümcül sonuçlar doğurur. Bunun örneklerini maalesef görüyoruz ve çok üzülüyoruz. hiçbir ilacın reklamı yapılamaz ve kullandırılmaya özendirilemez. Komşunuza veya arkadaşınıza iyi gelen ilaç size iyi gelmez. Mutlaka hekime veya eczacınıza danışarak ilaç kullanmalısınız. TEİS olarak vatandaşlarımıza eczacılarına danışmadan asla ilaç almamalarını ve kullanmamalarını hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

