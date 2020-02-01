banner314

banner325

Son Dakika

‘Tedavisini yarım bırakan hastalar geri dönsün’

SAĞLIK 01.02.2020, 10:42
‘Tedavisini yarım bırakan hastalar geri dönsün’
ELAZIĞ’da, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatarak tedavi görürken, 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapılıp dışarı çıkarak korkuyla evlerine giden hastalara Üniversite Rektörü Kutbeddin Demridağ ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, geri dönün çağrısında bulundu. Demridağ ve Ayten, binalarında tüm kontrollerin tamamlandığını, herhangi bir hasar tespiti bulunmadığını belirterek, tedavisini yarım bırakan hastaların güvenle hastaneye dönebileceklerini söyledi.
Elazığ’da 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde durumu ağır olmayan ama yatarak tedavi gören çok sayıda hasta panik içerisinde tekerlekli sandalye ya da sedye ile yakınları tarafından bahçeye çıkarıldı. Ardından da tedavilerini yarım bırakıp, daha güvenli olduğu düşüncesiyle ya evlerine, ya da yakınlarının yanına gitti.
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demridağ, hastaların güvenle hastaneye dönebileceğini söylerek, “Depremi, üniversitemizin bütün alanlarında, şehrin diğer yerlerindeki gibi, aynı şekilde hissettik. İlk dakikalarda buraya geldiğimde, hastalar panikleyince şunu söyledim; olabileceğiniz en güvenli bina burası. Dışarı çıktığınızda kafanıza bir şey düşebilir, eviniz yıkılabilir ama Allah muhafaza çok büyük bir depremde bile en son yıkılacak binalardan birisi burası dedim” diye konuştu.
'800 KİŞİLİK SAĞLIK ORDUMUZLA HİZMETİMİZ AKSAMADAN SÜRÜYOR'
“'Acaba hastane güvenli midir?' diye düşünen vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile gelip tedavilerine devam edebilir" diyen Rektör Prof. Dr. Demirbağ, şunları kaydetti:
"Depremden sonraki haftanın ilk günü, ameliyathanelerimizde 80’den fazla ameliyat yaptık. Planlı tüm ameliyatlarımız da aksamadan devam ediyor. Deprem sonrası ilk yaptığımız işlerden biri hastanemizin depremsellik açısından gözden geçirilmesiydi. Çünkü hastalarımızın güvenliği çok önemli. Allah'a şükür hemen hemen sıfır risk tespit edildi. Zaten elektrikler kesildiğinde jeneratörlerimiz hemen devreye giriyor, bu bakımdan da hizmetimiz hiç aksamadı. Çoğu bina 1990'dan sonra aşama aşama yapıldı. Bunlar bitişik nizam şeklinde inşa edildi ve arada dilatasyon (boşluk) payları bırakıldı. Depremsellik açısından bu önemliydi. Tüm binalarımız 8'in üzerinde depreme dayanıklı. Tabii ki deprem esnasında dilatasyon bölgelerinde binaların ve kolonların bazı yerlerinde sıva-fayans çatlağı oldu. Bu normal, yapı mühendisliği açısından gerekli olan bir şey. Onların da onarımı hızla yapıldı. Şu anda 28 adet A sınıfı ameliyathane, 150'ye yakın yoğun bakım, bin 200 yatak kapasiteli hastanemizde 210'un üzerinde öğretim üyesi, hemşire, araştırma görevlisi ve diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 700- 800 kişilik bir sağlık ordusuyla ilk günden itibaren hizmetimizi vermeye devam ediyoruz.”
'YOĞUN BAKIM PERSONELİMİZ YERİNDEN AYRILMADI'
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten ise deprem akşamı çocuk ve erişkin yoğun bakımda toplam 48 hastanın yattığına, 12’si sağlık personeli, 5’i hekim toplam 17 kişilik personelin sallantıya rağmen hastaların başından ayrılmadığına işaret ederek, “Üçüncü basamak yoğun bakımdaki hastalarımız zaten mevcut yerlerinden ayrılmadılar. O sırada görev başında olan sağlık personeli arkadaşlarımız deprem sırasında da fedakârca orada kalarak görevlerine devam ettiler. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Kardiyolojide de ikinci basamak yoğun bakımda yatan hastalarımızın tabii ki dışarı çıkması çok mümkün değildi ama hareket edebilecek hastalarımız, mevcut yerlerinden çıktılar. Bunun üzerine biz de hasta ve yakınlarını rahatlatmak adına 24 saat kadar hastalarımızı giriş kattaki acil serviste ayrı bir alanda takip ettik. İkinci gün yavaş yavaş yukarıdaki yoğun bakıma tekrar geri aldık. Halen tedavileri devam ediyor. En güvenli binalardandır hastanemiz. Güvenlik açısından binalarımızda sıkıntı yok. Bütün hastalarımızı tedavilerinin devamı için hastanemize bekliyoruz, ekibimiz tam kadro çalışıyor” dedi.
'İLK 24 SAAT İÇİNDE ACİLE 1500 HASTA GELDİ'
Prof. Dr. Ayten, sözlerini şöyle noktaladı:
“Biz üniversite hastanesi olarak, depremden sonra en kısa sürede idari rektörlük, dekanlık ve ben, burada müdahaleye başladık. Maalesef ilk panik durumunda hastalarımız binayı terk ederek dışarı çıkmak refleksiyle davrandılar. İlk 24 saatte bin 500 hasta başvurdu acile. İlk gün 150, son sayıya göre ise 170'i depremzede vatandaşlarımızdı. 26'sı yatan hastaydı. Bir kısmı taburcu oldu. 11 tanesinin halen yatarak tedavisi sürüyor. Ameliyat olup tedavileri tamamlandı. Peyderpey taburcu olacaklar.”

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Şubat 2020
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Başakşehir 20 39
3. Fenerbahçe 19 37
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 20 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Adanaspor 20 17
16. Osmanlıspor 20 17
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3