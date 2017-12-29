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Tedavi gören minik kahramanlar doyasıya eğlendi

MEDİPOL Üniversitesi Deneyimsel Eğitim Kulübü üyeleri, 'Çocuk Dostu Hastane' projesi kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören minik kahramanlarla bir araya geldi. 200 çocuk düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi. Çocuk...

Tedavi gören minik kahramanlar doyasıya eğlendi
MEDİPOL Üniversitesi Deneyimsel Eğitim Kulübü üyeleri, 'Çocuk Dostu Hastane' projesi kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören minik kahramanlarla bir araya geldi. 200 çocuk düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Çocuk poliklinikleri, Lösemi ve Onkoloji Servisi, Çocuk Diş, ve Uluslararası Hasta bölümünde tedavi gören çocuklar en sevilen çizgi karakterlerin kostümlerini giyen öğrencilerle eğitici ve eğlendirici oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Çocukların eğlenceli anlarına ortak olan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başhekim’i Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, “Öncelikle çocuk hastalara ve yakınlarına psikolojik ve manevi destek sağlayan gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İstanbul özelinde Medipol ailesi olarak ilk kez çocuk dostu hastane projesi yapmayı hedefledik. Hastanemiz bu proje kapsamında, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) çocuk dostu hastane çalışmalarını çıkış noktası olarak aldı. Proje dahilinde bu tür organizasyonların yanı sıra çocukların ruhsal ve fizyolojik olarak tüm gelişimlerini iyileştirmek ve tedavi süreci boyunca doğru şekilde eksiksiz destek vermek adına çalışmalar planlıyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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