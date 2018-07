“Tatilde ve seyahatte beslenmenize dikkat edin”

LEFKE, () - LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ç. Tuba Günebak yaz döneminde planlanan tatil ve seyahatte beslenme üzerine tavsiyelerde bulundu.

“VALİZİNİZE ARA ÖĞÜN SEÇENEKLERİ KOYUN”

Tatilde su içmeyi ihmal etmemek gerektiğini ifade eden Günebak, “Yola çıkmadan önce yolculuk süresince tüketebilmek için örneğin 2 adet sade tam tahıllı galeta ile küçük paketli krem peyniri gibi sağlıklı ara öğün alternatiflerini seçebilirsiniz. Tatil süresince otelde ya da yazlıkta yapılacak ikramlara aldanmamak için valizinize yer kaplamayacak kadar küçük, tok tutacak kadar besleyici ara öğün seçenekleri atın. Mesela; yağlı tohumlar (ceviz, çiğ badem gibi), kuru meyveler, yulaf ezmesi, şekersiz protein barı gibi” dedi.

“ALKOL YERİNE PAPATYA ÇAYI İÇİN”

Vücut su oranını korumanın bir yolunun da seyahatten önce alkol almamak ya da alkol alımını oldukça sınırlamak olduğunu ifade eden Günebak,”Uzun süreli uçak yolculukları sizde gerginliğe yol açıyorsa alkol yerine rahatlatıcı bir çay önerebilirim; papatya çayı. Turist ishalini duymuşsunuzdur. Hassas bir mide-bağırsak sisteminiz varsa, valizinize mutlaka bağırsak floranızı düzene sokmanıza yardımcı olacak probiyotik şase koyun” şeklinde konuştu.

“PORSİYON PAYLAŞMAK İYİ BİR ALTERNATİFTİR”

Her şeyin tadına bakmak istiyenlere de önerilerde bulunan Günebak, “Tatmak istediklerinize dair bir liste yapın ve her gün bir tanesini tadın. Porsiyon paylaşmak iyi bir alternatiftir. Akşam yemeğinde menüde alkollü içecek de mi var? Tercihiniz şaraptan yana olsun. Şarap, içerdiği resveratrolle kalp sağlığınızı destekler. Bir kadeh şarabın 2 ince dilim ekmek ve 1 adet cevize eşdeğer enerji (kalori) verdiğini unutmayın ve o gün bu besinleri beslenme programınızdan çıkartın” dedi.

HİJYENİ ÖNEMSEYENLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Gittiğiniz bölgedeki besin veya su hijyeninden emin olamayanlara tavsiyeler veren Günebak, “Suyunuzu kaynatıp ya da kaynattırıp için, içeceklerinize buz koydurtmayın. Tercihen kapalı paketli içecekleri alın, sipariş edin. Çeşme suyu ile dişlerinizi fırçalamayın. Suyun hijyen kalitesinden çok mu endişelisiniz? O zaman bir litre suya iki damla tentürdiyot damlatın ve yarım saat bekletin. Sanite edilmiş suyunuz hazır. Çiğ besinleri tüketmeyin. Sokak satıcılarından yiyecek almayı tercih etmeyin. Soslu ve yoğun baharatlı yiyecekleri tercih etmeyin. Riskli besinlere örnek vermemi isterseniz; yumurta salatası, patates salatası, makarna salatası, ev yapımı mayonez gibi bazı soslar, menşei bilinmeyen dondurma, kapı sütü (pastörize edilmemiş süt), taze peynir, uzun süre açıkta beklemiş pişmiş yemek” şeklinde konuştu.

“HER BESİN GRUBUNDAN BİR YİYECEK OLMALI”

Her ana öğünde tabakta bir ana besin grubundan yiyecek olmasını öneren Günebak, “Bir tane süt grubundan, süt veya yoğurt veya ayran veya kefir, bir tane et grubundan, peynir veya balık ya da deniz mahsülleri veya kümes hayvanları veya kırmızı et ya da yumurta, bir tane tam tahıllı besin, tam tahıllı ekmek veya bulgur veya kara buğday veya kurubaklagiller ve son olarak da bir ya da iki küçük boy sebze ya da meyve olsun” dedi.

“ÖDEM SIKINTISI ÇEKENLER TUZLU YİYECEKLER YEMESİN”

Uçuş sonrası ödem sıkıntısı çekenlere de önerler veren Günebak, “Uçuştan bir gün önce az tuzlu beslenin; turşu, zeytin gibi salamura besinleri tüketmeyin. Hem vücudunuzun su oranını koruyabilmek hem de hava değişiminin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini minimize etmek için taze sebze ve meyveler tüketin. İçtiğiniz suya taze sıkılmış limon suyu, iyi yıkanmış limonun kabuğunu ekleyin. Uçuş günü ve ertesi günü yeşil çay, beyaz çay, ada çayı ve kiraz sapı çayı için, uçuştan bir hafta öncesinden başlayarak pro ve prebiyotik besinleri tüketin” şeklinde konuştu.

