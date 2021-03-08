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Tartı odaklı diyete dikkat! Diyet yaparken depresyona girmeyin!

Diyet yaparken tartı odaklı yaşanmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu durumun strese yol açabileceğine dikkat çekiyor.

SAĞLIK 08.03.2021, 13:57 Murat Aydın
Tartı odaklı diyete dikkat! Diyet yaparken depresyona girmeyin!

Pandemi sürecinde hareketsizlik ve dengesiz beslenme nedeniyle alınan fazla kilolar da bu kiloları verme süreci de kişiyi mutsuz edebiliyor.  Diyet yaparken tartı odaklı yaşanmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu durumun strese yol açabileceğine dikkat çekiyor. Diyet yaparken profesyonel destek alınabileceğini belirten uzmanlar, “Süreci profesyonellere bırakın. Tartı odaklı yaşamak inişli çıkışlı göstergelerle motivasyonunuzu düşürebilir” uyarısında bulunuyor. Eski başarısız diyet denemelerinin unutulmasını tavsiye eden uzmanlar, yeni sayfa açılmasını öneriyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, diyet sürecinde yaşanan psikolojik durumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

En büyük motivasyon kaynağınız, diyete başlama nedeniniz… 

Diyet sürecine başlamadan önce ilk olarak cevap verilmesi gereken sorunun “Neden?” olması gerektiğini aktaran  Merve Umay Candaş Demir, “Neden kilo vermek-almak istendiğine, neden kilo vermeye-almaya ihtiyaç olduğu sorusuna doğru cevap verilebilirse, doğru başlangıç yapılmış olacaktır. Sağlık problemleri, beden algısı, form, ortalama değerler ve öncelikle neden diyet yapmak istediğinizi bilmeniz, size hem motivasyon kaynağı olacak hem de doğru bir yol haritası çizmenizi sağlayacak. Bilinçsiz diyet bedensel ve ruhsal sağlığı olumsuz etkiliyor, kısa vadeli kazanımlar uzun vadeli zararlara yol açıyor” diyor.

Geçmişin tecrübelerini edinin ama yüklerini taşımayın! 

Diyet sürecine hazırlanırken neden kilo alınıp-verildiğinin bulunmaya çalışılması gerektiğini  kaydeden Merve Umay Candaş Demir, cevapsız soruların stres ve kaygı yaratacağını ifade ederek “Vücudunuzu suçluluk psikolojisi altında üzmemek için kilo verme-alma nedenlerini bir uzman desteği ile arayabilirsiniz. Yoksa duygusal açlık mı yaşıyorsunuz? Geçmişe odaklanmayın. Diyet sürecinin geçmiş başarısız deneyimleri sizi negatif düşüncelere sürüklemesin. Geçmişin tecrübelerini edinin ama yüklerini taşımayın. Yeni bir sayfa açıyorsunuz” diye konuştu.

Diyetisyeninizi severseniz başarı gelecektir

İlk adımın neden diyet yapmak istendiğine verilen “doğru cevap” ile atılacağını, sonra da vücut değerleri ve uygun diyete yatkınlığının öğrenmek için en uygun diyetisyenin seçilmesi gerektiğini söyleyen Merve Umay Candaş Demir, diyetisyen seçiminde iletişim becerileri, güven, alan yeterliliği, motivasyon, destek gibi ikili uyumu etkileyecek özelliklere dikkat edilmesini tavsiye ederek “Unutmayın, diyet kişiseldir ve doğru iletişim başarıyı getirir. Diyetisyeninizi severseniz başarı gelecektir” uyarısında bulundu.

Kilo bir suç nedeni değil

Kilo almak, kilo vermek, fazla kilolu olmak, çok zayıf olmak  gibi durumların bir suç, mahcubiyet, utanç özelikleri taşımayacağını belirten Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Buradaki tek kaygı beden ve ruh sağlığı tehdididir. Kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Özel olduğunuzu, varlığınızın başlı başına anlam taşıdığını unutmayın” dedi.

Süreci profesyonellere bırakın

Diyet yaparken tartı odaklı yaşanmaması geriktiğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, bunun strese yol açacağını kaydetti. Diyetisyenle alınan yolda zaten kilo takibinin kontrol altında olacağını vurgulayan Demir, “Süreci profesyonellere bırakın. Tartı odaklı yaşamak inişli çıkışlı göstergelerle motivasyonunuzu düşürebilir. Kilo verme-alma sürecinde zamana dikkat edin. Kısa süreli fazla kilo değişimleri bedensel algınızı bozabilir. Aynada kendinize düşman yaratmayın. Aynalar rakibiniz değildir” diye konuştu.

Diyet mutsuz ediyorsa psikolojik destek alın

Kilo takıntısı olmaması gerektiğini söyleyen Merve Umay Candaş Demir, ideal kilonun diyetisyen tarafından belirleneceğini ifade etti. Hayat içerisinde ideal kilonun altına düşülen ya da üstüne çıkılan durumlar olacağını dile getiren Demir, erken tedbirlerle kontrol altında tutulabileceğini ve bireylerin kendilerini tartıda mutsuz bırakmaması gerektiğine dikkat çekti.

“Diyet deneyimleri sizi depresyona sürükleyebilir” uyarısında bulunan Demir, “Çağımız kilo verme-alma sürecini sadece diyet yapma ile sınırlı tutmuyor.   Diyetisyen desteği almak şart; bunun yanında psikolojik destek gerektiren noktaları da kaçırmamak gerekiyor. Diyet dediğimiz süreç, sağlıklı bir yaşam formu demek, dolayısıyla insan sağlıklı yaşam için kendine yatırım yaparken “mutlu” olamıyorsa, uzun süreli isteksizlik ve mutsuzluk hali yaşıyorsa muhakkak psikolojik destek almalıdır” diye konuştu.

Sağlıksız besinler yerine doğru besinleri koymalıyız

Beslenme programları, diyet listeleri hazırlanırken beynimizin beklentilerini göz ardı edemeyeceğimizi hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, beynin de besinlerden beklentileri olduğuna işaret etti. Merve Umay Candaş Demir, şu önerilerde bulundu: “Sağlıksız besinlere alışkın haline getirdiğimiz, tatmin ettiğimiz beynimizi artık bu besinlerden kurtarmalıyız; yerine doğru besinleri koymalıyız. Beyin sağlığımızın beslenmeyle ilişkisi artık uzmanlarca kanıtlanmış bir gerçek, bu konuda yazılmış kitapları, makaleleri muhakkak okuyunuz.”

#diyet #tartı #depresyon #ÜsküdarÜniversitesi
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