Tarımsal sularda nitrat kirliliği konusunda uyarı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN İl Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürü Nail Kırmacı, topraktaki aşırı nitratın bitki üzerinde birikebildiğini belirterek, "Vücuda alınan nitrat, hemoglobine bağlanarak kandaki oksijen taşınımını engeller. Bu olay özellikle çocuklarda mavi bebek sendromuna neden olduğu gibi, ayrıca kanserojen etkilere yol açan nitrozaminlere de dönüşür" dedi.

Azotun, bitkilerin gelişimi için gerekli olmakla birlikte, bitkiye ihtiyacından fazla verildiğinde toprakta birikerek nitrata dönüştüğü belirtildi. Sularda çeşitli nedenlerden dolayı yüksek miktarlarda bulunabilen nitratın ise hem insanlar hem de ekosistem için büyük risk oluşturduğu ifade edildi. Bu amaçla Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, sorumluluk alanında bulunan sularda düzenli aralıklarla numuneler alınarak nitrat kirliliğinin takip edildiği belirtildi.

Çalışmaları inceleyen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, "Bildiğimiz gibi nitrat suda iyi çözünen bir maddedir ve yağmur sularıyla yıkanma suretiyle yeraltı ve yerüstü sularına karışarak taşınır. Yapay gübrelerin dışında hayvansal atıklarda önemli bir nitrat kaynağıdır. Uygun ortamlarda depolanmayan bu atıklarda yağmur sularıyla yıkarak sularımızı kirletirler. Topraktaki aşırı nitrat bitki bünyesinde de birikebilir. Bu bitkilerin veya nitrat ile kirlenmiş suların tüketilmesi nitratın insan bünyesine geçmesine neden olur. Vücuda alınan nitrat bozunuma uğrar ve hemoglobine bağlanarak kandaki oksijen taşınımını engeller. Bu olay özellikle çocuklarda mavi bebek sendromuna neden olduğu gibi, ayrıca kanserojen etkilere yol açan nitrozaminlere de dönüşür" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Mevzuatımızdaki Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği’ne göre sulardaki nitrat için sınır değer 50 mg/L’dir. Bu çerçevede yüzey sularından her ay yeraltı sularından üç ayda bir olmak üzere numuneler alınıp nitrat miktarının tespit edilmesi gerekmektedir. İlimizde 43 yüzey, 23 yeraltı olmak üzere toplam 66 numune noktamız bulunmakta ve analizleri İl Müdürlüğümüze bağlı mobil laboratuarda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca analiz cihazı bulunmayan Ordu iline de her ay gidilerek Ordu’daki suların kontrolü de yapılmaktadır. 2017 yılında Samsun’da 873, Ordu’da 360 olmak üzere toplam bin 233 analiz gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle yinelemek isterim ki halkımızın sağlığı her zaman ilk önceliğimizdir."



