Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden pazar yerlerine Covit-19 denetimi
İstanbul Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerini denetledi.
Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri Sultangazi ilçesindeki yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerini denetledi. Ekipler üretimini şüpheli gördükleri ürünleri incelenmek üzere labratuvara gönderdi,
Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa TANRIVERDİ' nin de katıldığı denetimlerde ekipler, pazarda gıda satılan alanlarda incelemeler de bulundu.
İlçe Müdürü İsa TANRIVERDİ yaptığı açıklamada , ‘’ilçemizde kurulan 14 semt pazarlarında 1986 pazarcı esnafını denetlediklerini ve denetimlerin devam ettiğini, taklit ve tağşiş olması muhtemel ürünlerden 20 adet numune alarak İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne incelenmek üzere gönderildiğini beyan etti.
Kontrollerin daha sıkı bir şekilde devam edeceğini beyan eden İlçe Müdürü pazarcı esnafına hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere daha hassas bir biçimde uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016