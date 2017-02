Tanzanyalı müzisyenin organları hayat verdi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Tanzanyalı müzisyen 49 yaşındaki Swaleke Damson Kipangwa'nın bağışlanan böbreklerini iki hastaya nakleden Prof. Dr. Alper Demirbaş, "İnsanlar her zaman birbirine ölüm kusmuyor. Bazen başka bir kıtadan, dinden ya da kültürden de olsa hiç tanımadıkları insanlara hayat verebiliyor" dedi.

28 Ocak tarihinde Antalya'daki evinde yüksek tansiyon sonucu düşerek beyin kanaması geçiren, 'Bob Zimbwe' sahne adını kullanan Tanzanyalı müzisyen Swaleke Damson Kipangwa'nın eşi 37 yaşındaki Lale Yazıcı Kipangwa, beyin ölümü gerçekleşen eşinin organlarını bağışladı. Kipangwa'nın iki böbreği ile karaciğeri 3 hastaya can oldu.

Tanzanyalı müzisyenin böbrekleriyle hayat bulan hastalar ve operasyonları gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, ekibiyle gazetecilerin karşısına çıktı. Böbrek nakliyle yeniden sağlığına kavuşan 3 çocuk babası, 5 torun sahibi 61 yaşındaki Ramazan Türköz, yeniden dünyaya geldiğini söyledi. 17 yıldır böbrek beklediğini kaydeden Ramazan Türköz, “7 gün oldu ameliyat olalı. 7 gün önce dünyaya geldim. Böbrek küçülmüştü, çalışmıyordu. Hayata küsmüştüm. 7 gün önce bir arkadaşımız sayesinde yeniden dünyaya geldim. İsmini bilmiyorum ama cennette kuş olarak uçsun" dedi.

'5.5 YIL DAMLA DAMLA SU İÇTİM'

Swaleke Damson Kipangwa'nın diğer böbreği nakledilen 2 çocuk babası 56 yaşındaki Derviş Sönmez ise “Rahatsızlığımdan dolayı 5.5 yıldır oruç tutuyor gibiydim. Su bardağını ağzıma götürüyor, damla damla içiyordum. Bir haftadır doyasıya su içiyorum. Bu anlatılmaz, yaşanır" dedi. Elektrik teknikeri olan Derviş Sönmez, konuşurken zaman zaman gözleri doldu.

"İNSANLAR HER ZAMAN BİRBİRİNE ÖLÜM KUSMUYOR"

Prof. Dr. Alper Demirbaş, bu kez yapılan organ naklinin ilginç bir durumu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Demirbaş, organları bağışlanan kişinin, bildiği kadarıyla Hristiyan olduğunu söyledi. Beyin ölümü geliştikten sonra Türk eşi tarafından organlarının bağışlandığını vurgulayan Prof. Dr. Demirbaş, şunları söyledi:

"İki hastamıza yeniden can oldu. İnsanlar her zaman birbirine ölüm kusmuyor, ölüm vermiyor. Bazen başka bir kıtadan, başka bir dinden, başka bir kültürden de olsa hiç tanımadıkları kişilere can olabiliyor. İnsanlığın en güzel, en öz tanımı ve anlatımı bence bu. Karşımızda umut olarak duran iki hastamız var. Tanzanyalı müzisyen hiç tanımadığı bu iki kişiyi ölümün kenarından, yaşamın içine aldı. Ölümüyle yeni yaşamlara yol açtı."

"HER GÜN 16 KİŞİ ORGAN BULAMADIĞI İÇİN ÖLÜYOR"

Türkiye'de organ bağışlayabilecek 18 yaşını geçmiş yaklaşık 50 milyon insan bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Alper Demirbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre organ bağışı yapmış ve organlarını bağışlayacağını söyleyen 250 bin kişi var. Bu da neredeyse 50'de biri oluyor. Çok düşük bir oran. Organ bekleyen onbinlerce insan var. Organ bulamadığımız için her gün 16 insanımızı kaybediyoruz. Afrika'dan gelip yaşamını burada devam ettirirken, insanımıza can olan rahmetliye kendi inancında en huzurlu, en mutlu neresi ise orada yatmasını diliyorum. Minnetlerimizi, saygılarımızı hastalarımız adına sunuyoruz. Kamuoyundan bu konuda biraz daha duyarlılık bekliyoruz."

HASTALARIN DURUMU İYİ

Prof. Dr. Demirbaş, hastaların durumunun da gayet iyi olduğunu ifade etti. Hastaların ameliyattan 5 gün sonra taburcu edildiğini anlatan Prof. Dr. Demirbaş, "Böbrek fonksiyonları normale döndü. Diyalizden kurtuldular. Umarım bundan sonra bir sorun yaşamadan hem rahmetlinin anısını yaşayarak yaşatır, hem de aileleri ile birlikte mutlu bir ömür sürerler" dedi.

Operasyon ekibinden Prof. Dr. Asuman Yavuz ise bir mucizeye tanıklık ettiklerini ifade ederek, “Hastalarımız 7 gündür diyalize girmiyor. Bundan sonra da kendilerine 7'li günler, 77'li haftalar, 77'li aylar diliyorum. İstedikleri kadar su içip istediklerini yiyebiliyor" dedi.

Swaleke Damson Kipangwa'nın bağışlanan karaciğeri ise Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hastaya nakledilmişti.

