Süt dişi çürüklerinde önlem alınmazsa kalıcı dişleri olumsuz etkiliyor

ÇOCUKLUK çağında en sık görülen kronik hastalıklarından biri olan süt dişi çürüklerinin önlem alınmazsa kalıcı dişlerde olumsuz etkilere neden olabileceğini söyleyen Uzman Diş Hekimi Burcu Kurtiş, süt dişi çürükleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Diş çürüğünün çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu belirten Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Pedodontist Uzman Diş Hekimi Burcu Kurtiş, “Süt dişleri doğumdan sonra altıncı aydan itibaren çıkan ve yaklaşık otuz altıncı ay sonunda üç yaş civarında toplam yirmi adet olarak ağız içinde yerlerini alırlar” dedi.

‘SÜT DİŞLERİ SAĞLIKLI DİŞLENMENİN ANAHTARIDIR’

Süt dişlerinin seslerin doğru olarak çıkarılmasında, konuşmada, yüzün şekillenmesindeki etkileri ile estetik açıdan önemli olduğunu kaydeden Uzman Diş Hekimi Burcu Kurtiş, şöyle dedi:

“Bunların yanı sıra süt dişlerinin kendilerinden sonra sürecek olan daimi dişlerin yerlerini korumaları nedeniyle sağlıklı dişlenmenin anahtarı sayılan süt dişlerinin erken kaybı ileride geçici veya kalıcı olabilecek oklüzyon bozukluklarına, estetik sorunlara, beslenme problemlerine, anormal dil alışkanlıklarına ve psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Bu nedenle fizyolojik diş değişim yaşına kadar süt dişlerinin sağlıklı ve fonksiyonel olarak ağızda tutulması oldukça önemlidir.”

‘BESLENME VE KÜLTÜREL ALIŞKANLIKLAR SÜT DİŞLERİNİN ÇÜRÜMESİNİ TETİKLİYOR’

Erken çocukluk çürüğü sıklığı toplumların bebek beslenmesi ile ilgili kültürel alışkanlıklarına bağlı olarak değişebildiğini ifade eden Uzman Diş Hekimi Burcu Kurtiş, “Ağız hijyen alışkanlıklarının etkili ve yeterli yapılamayışı, burun solunumunun yetersizliği, ağızda yemek bekletme alışkanlığı, sık ara öğün tüketilmesi, tükürük yapısındaki değişiklikler, çocukla birebir ilgilenen ebeveynin ya da bakıcının ağız sağlığının yetersizliği, süt dişlerinin yapısal bozuklukları ve çocuk diş hekimiyle geç tanışma gibi etkenler erken çocukluk çürüğü görülmesini etkilemektedir” dedi.

‘ÇÜRÜKLER ÇOCUKLARDA SOSYAL VE PSİKOLOJİK SORUNLARA NEDEN OLABİLİR’

Erken çocukluk çürüğü sonucunda diş ağrısı, diş apsesi, fasiyal selülit ve erken diş kaybı sonucunda ise, maloklüzyon dediğimiz gelişimsel bozukluğa neden olduğunu vurgulayan Uzman Diş Hekimi Burcu Kurtiş, “Ağrılı dişler nedeniyle beslenme ve uyku bozukluklarına yeme yetersizliğine bağlı olarak kilo kayıplarına, gastrointestinal rahatsızlıklara, gelişim geriliğine, enfeksiyon ve fokal enfeksiyon odaklarına, okula devam sürecinde düzensizliklere neden olmaktadır. Ayrıca çürükler kötü ağız kokusu ve konuşma bozuklukları nedeniyle sosyal ve psikolojik sorunlara neden olabilmektedir” diye konuştu.

‘ERKEN ÇOCUKLUK ÇÜRÜĞÜ ÖNLENEBİLİR VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLAN ENFEKSİYONLARDIR’

Erken çocukluk çürüklerinden korunmada alınacak ilk önlemin, ilk süt dişi çıkar çıkmaz ilk çocuk diş hekimi muayenesinin yapılması gerektiğini kaydeden Uzman Diş Hekimi Burcu Kurtiş, şunları söyledi:

“İlk pedodontik muayene sayesinde; var olan risk faktörlerinin belirlenmesi, doğru ve etkili hijyen alışkanlıklarının öğretilmesi, beslenmenin ağız ve diş sağlığı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi, solunum alışkanlıklarının, tükürüğün ve dişler üzerinde biriken plak miktarı ve yapısı belirlenerek fizyolojik sürecin takibi yapılmaktadır. Böylelikle koruyucu uygulamalarla dişlerin sağlıklı olarak gelişimi takip edilebilmektedir.

Günümüzde süt dişi çürüklerinde tedavi edici yaklaşımlar önemli olduğu kadar korumaya yönelik uygulamalar da önemlidir. Çocukların çürüksüz büyümeleri için erken dönemden başlayarak düzenli çocuk diş hekimi takiplerinin yapılmasının oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır.”