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Suriyeli kadınlara anne-bebek sağlığı eğitimi

KAYSERİ'de Melikgazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Anne Biliyor musun?' projesi kapsamında Suriyeli kadınlara sağlıklı bebek büyütme yöntemleri anlatıldı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Özsarı ve uzman ebe Pınar Mallı tarafından...

Suriyeli kadınlara anne-bebek sağlığı eğitimi
KAYSERİ'de Melikgazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Anne Biliyor musun?' projesi kapsamında Suriyeli kadınlara sağlıklı bebek büyütme yöntemleri anlatıldı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Özsarı ve uzman ebe Pınar Mallı tarafından verilen eğitimlere, Suriyeli kadınlar bebekleri ve çocuklarıyla geldi.
Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Anne Biliyor musun?' projesi kapsamında verilen seminerde başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere hamile kadınlara ve annelere, bebek bakımı konusunda hayatlarını kolaylaştıracak, uygulamalı bilgiler verildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tamer Özsarı ve sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan ebe Pınar Mallı tarafından Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde oturan kadınlara sağlıklı bebek büyütme yöntemleri anlatıldı.
​Melikgazi Belediye Başkanı, Nöroloji Uzmanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerinin her zaman destekçisi olduklarını özellikle anne ve bebek konularında ise özel sektörün de destekleri ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. İki aşamalı olarak yapılan eğitimlerde kent merkezinde 436, Eskişehir Bağları Gecekondu Önleme Bölgesindeki Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde de 400'ü üzerinde gebe ve anneye ulaştıklarını söyledi.
Özellikle Suriyeli annelerle bir araya gelerek, onlara bebek bakımı konusunda hayatlarını kolaylaştıracak, uygulamalı bilgiler verdiklerini belirten ebe Pınar Mallı, ''Türkiye genelinde anne ve bebek sağlığı konusunda bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırma sonucunda gördüğümüz kadarıyla, içerisinde bulunduğumuz dönem itibariyle annelerimizin kafaları, özellikle bebek bakımı konusunda verilen bilgiler konusunda hayli karışık. Her gün, gerek sosyal medya, gerekse de görsel veya işitsel medyadan o kadar çok bilgi kendilerine veriliyor ki, neyin doğru, neyin yanlış olduğu noktasında kafaları hayli karışık. Onları aydınlatmak istedik'' diye konuştu.

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