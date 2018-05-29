Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DİSK Genel Başkanlığına Arzu Çerkezoğlu seçildi
DİSK Genel Başkanlığına Arzu Çerkezoğlu...
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1...
Bahçeli: Cumhur İttifakı, 565 yıl önceki aşk, ahlak ve adanmışlıktır
Bahçeli'den 'Millet ittifakı'na bizans göndermesi
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6 hafta dinlendirilmeli
Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6...

Sürekli kilo alan kadının karnından 7 kilogramlık kitle çıktı

AYDIN'da, sürekli kilo alma şikayetiyle doktora başvuran Dilek  Çelik'in (45) karnında 7 kilogramlık kitle tespit edildi. Çelik'in karnındaki kitle, operasyonla alındı.

Sürekli kilo alan kadının karnından 7 kilogramlık kitle çıktı
AYDIN'da, sürekli kilo alma şikayetiyle doktora başvuran Dilek  Çelik'in (45) karnında 7 kilogramlık kitle tespit edildi. Çelik'in karnındaki kitle, operasyonla alındı.

Aydın'da yaşayan Dilek Çelik, kilo alma ve nefes darlığı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Operatör Doktor Soner Gök tarafından muayenesi yapılan Çelik'in karnında 50 santimetre büyüklüğünde, 7 kilogram ağırlığında bir kitle olduğu tespit edildi. Karındaki kitle, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkartıldı. Operatör Doktor Soner Gök, hastanın kendilerine ilk geldiğinde karnında şişlik olduğunu söylediğini belirterek, "Kadınlarda görülen 'miyom' denilen iyi huylu ur olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 50 santimetre büyüklüğündeki kitlenin karnı kapladığını gördük. 2 saat süren bir ameliyatla kitleyi çıkardık. Hastanın durumu şu an çok iyi" dedi.

'NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKİYORDUM'

Sağlığına kavuşan Çelik ise karnında büyük bir kitle olduğunu duyunca çok şaşırdığını vurgulayıp, "Kilo aldığımı düşünüyordum. Artık nefes almakta zorluk çekince doktora gitmeyi düşündüm. Kitle olduğunu söylediklerinde çok korktum, çok şaşırdım. Sağ olsun doktorlar ameliyatla kitleyi aldılar. Çok rahatladım" diye konuştu. Hastane Başhekimi Ferdi Güneş de bu tip hastanelerde böylesi başarılı operasyonlara imza atılmasının çok önemli olduğunu belirtip, devamının geleceğini söyledi.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325