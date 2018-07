SSPE hastası oğlu için umut arıyor

Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da 'subakut sklerozan panensefalit' (SSPE) hastası oğlu Ahmet Hakan Nuröz'ün (6) 2 ay sonra yatağa mahkum kalacağını belirten Hayriye Nuröz (30), kök hücre tedavisi yapılması durumunda oğlunun sağlığına kavuşabileceğini söyleyip, yardım istedi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Hayriye Nuröz, küçük oğlu Ahmet Hakan’ın geçen mart ayında okuldan eve geldikten sonra kafasının üstüne düşmesi nedeniyle gittikleri hastanede hastalığı öğrendiklerini kaydetti. Hastalığın birçok belirtisi olduğunu söyleyen Nuröz, "Oğlumun düşmesi hastalığın bir belirtisi. Bu hastalık baş düşmesiyle başlıyor, öne doğru düşmeler oluyor, konuşamamaya başlıyor, bildiklerini unutuyor, anneyi babayı tanımıyor, her eşyayı karıştırıyor artık. Bilmiyor, kırıyor, döküyor. Yoldan geçen birine anne diye bağırabiliyor. Sen benim annem değilsin diyor sıçramaları oluyor. Bir keresinde de bana ağabey demişti" diye konuştu.

2 AY SONRA YATAĞA DÜŞECEK

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan anne Nuröz, "Acı çekiyorum. 2 ay sonra yatağa düşecek, ben nasıl yaşarım? Bu hastalığa çare bulunabilir. Yatağa düşmüş komaya girmiş bir hasta tekrar ayağa kalkabildi. Demek ki bunun çaresi var. Kimse bize yardım etmiyor yol göstermiyor, açıklama yapmıyor"diye konuştu.

TÜRKİYE’DE 2 BİN 500 HASTA VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'na yardım çağrısında bulunan Nuröz, şunları söyledi:

"Bu hastalığın çözümü için bir proje var. Kök hücre projesi. Bir çocuğumuza da kök hücre tedavisi uygulanıyor. Bu projenin kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Türkiye’de şu an ortalama 2 bin 500 kişi bu hastalıkla savaşıyor. 10 gün önce 20 yaşındaki bir gencimize yine bu hastalığın tanısı koyuldu. Anlatılamaz bir durum, çaresiziz."



