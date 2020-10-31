Soylu ve Kalın'ın Coronavirüs testi pozitif çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İki isim ve çevresindekilerin karantine ile takibe alındığı bilgisine ulaşıldı.

Son zamanlarda hızla yayılan ve İstanbul, Ankara'da yoğunlaşan Koronavirüs salgını kontroldan çıkar hale geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahum Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sağlık açısından önemli bir sıkıntıları görülmeyen iki ismin de karantineya alınarak gelişymelerin takip edildiği bilgisine ulaşıldı. Bu arada Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu'nun da testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Soylu ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilrken, sağlık ekipleri tarafından gözetim altında tutulduğu ve virüsle ilgili gelişmenin takip edildiği ifade edildi.

İzmir açıklarında meyldana gelen 6.9 niteliğindeki depremin ardından ilgili bakanlar İzmir'e giderken, Süleyman Soylu'nun bu nedenle İzmir'e gidemediği kayldedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşın yaşadığı hertürlü sıkıntıda, ve terör olaylarında olay ylerine ilk giden devlet adamı olarak dikkat çekiyorrdu. Depremin ardından İzmir'e gidememesinin nedeninin de coronavirüs testinin pozitif çıkmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Ancak, Soylu'ya bağlı devlet birimleri deprem bölgesine hızlı bir şekilde ulaşıp çalışmalarını sürdürmeye başladı ve sürdürüyor.

Soylu'nun sosyal medya hesabından İzmirli vatandaşara bir uyarıda bulundu. İşte o mesaj:

Soylu ve Kalın'ın coronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti.

Beklenen açıklama Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından Saat 16.15 sıralarıda yapıldı. Soylu'nun sayfasında yapılan açıklamada, kendisi, eşi ve kızının covid -19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavi altına alındıkları bilgisi verildi. İşte o açıklama:

Not: aydınSes Medya olarak İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eşi Hamdiye Soylu'ya acil şifalar dileriz.