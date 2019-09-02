Sonbahar depresyonuna karşı 'acı' reçete

Mevsimsel depresyonun doğru beslenmeyle tedavi edilebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Kurt, kırmızı pul biber gibi acı besinlerin mutluluk veren endorfin maddesinin salgılanmasını sağladığını belirtti.

Sonbahar ve kış aylarında günlerin kısalmasıyla birlikte birçok kişide mevsimsel depresyon eğilimi başlıyor. Her mevsim olduğu gibi sonbahar mevsiminde de bazı gıdalara dair farkındalıkların yüksek olması gerektiğini belirten Medical Park Silivri Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Kurt, beslenmenin önemine dikkat çekerek önemli tüyolar verdi.

"BESLENMENİZDE SEBZEYE YER VERİN"

Sonbahar depresyonunun kilo alımına neden olduğunu ifade eden Diyetisyen Pınar Kurt, “Her gün kalori sayımı yapamasak bile muhakkak ne kadar dengeli beslendiğimizin takibinde olmamız gerekiyor. Günlük diyetimizde mutlaka protein, karbonhidrat ve yağ içeren gıdaların hepsini dengeli şekilde tüketmeliyiz. Özellikle gripten korunmak için beslenmemizde sebzelere yer vermeliyiz. Günlük su tüketimimizi 2-3 litre (en az 7-8 bardak) olarak ayarlamalıyız. Fiziksel de aktiviteyi olabildiğince yüksek tutmamız gerekiyor” dedi.

"PUL BİBER, MUZ VE YUMURTA TÜKETEBİLİRSİNİZ"

Beyin tarafından doğal olarak üretilen 'mutluluk hormonu’ serotonin duygu durum, iştah ve uykuyu yakından ilgilendiren bir kimyasal olduğunu söyleyen Diyetisyen Kurt, "Bilindiği gibi çikolatanın içeriğindeki serotonin ruh halini iyileştirir. Bunun yanında sivri yeşilbiber, kırmızı pul biber gibi acı besinleri tüketmek de mutluluk veren endorfin maddesinin salgılanmasını sağlar. Salatanıza, yemeğinize veya yoğurda pul biber ekleyerek tüketebilirsiniz. Sonbaharda depresyona karşı savaşmak adına yumurta, kivi, keten tohumu, badem, ceviz, muz, ananas, domates ve özelliklede balık gibi besinlere günlük olarak yer vermek büyük önem taşır" diye konuştu.

Diyetisyen Pınar Kurt beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

"Tam tahıllı ekmek çeşitlerini kullanın. Hastalıklardan korunmak için C vitamini açısından zengin beslenin. Beslenmenizde magnezyum açısından zengin olan muz, kabak çekirdeği, badem, ceviz, nohut ve mercimek gibi besinlere yer verin. Haftada 2 gün balık yiyerek Omega 3 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Günde bir kase yoğurt yemeyi de ihmal etmeyin. Süt ve peynir tüketin. Süt ürünleri kalsiyum içeriğiyle de depresyonu azaltmada etkilidir."

GRİBE KARŞI SOĞAN-SARIMSAK KALKANI

Gripten korunmanın yolunun da beslenmeden geçtiğini kaydeden Diyet Uzmanı Pınar Kurt sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sebze ve meyveler içerdikleri vitaminler yoluyla, özellikle de C vitaminleri ve güçlü antioksidan ile bağışıklığı güçlendirir. Örneğin; brokoli, lahana, kereviz, pazı, turp, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken ve bağışıklığı güçlendiren sebzelerdir. Çiğ ya da özellikle soğan ve sarımsağın da bağışıklığı güçlendirici ve antimikrobiyal etkileri olduğu için bu sebzeler birlikte pişirilerek tüketilmeleri önerilir."