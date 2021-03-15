Son dakika... Koronavirüsü öldüren cihaz Türkiye'de

Son dakika haberine göre: Negatif iyon salınımı ile bütün bakteri ve virüsleri (Covid-19 Dahil) öldürme özelliğine sahip olan Aeriashield by Moskito Free artık Türkiye’de.

137 yıllık dünyanın en gelişmiş mikrobiyoloji laboratuvarları Pasteur Enstitüsü onayını almış Aeriashield, havadaki ve yüzeydeki korona virüsü %99 oranında öldürüyor. Piyasada muadili olarak adlandırılan birçok üründen daha büyük etki alanına sahip olmasının yanı sıra, hiçbir kimyasal ve zararlı madde içermemektedir.

Yaymış olduğu patentli geliştirilmiş negatif iyonlar sayesinde yalnızca korona virüsten değil aynı zamanda grip, influenza, rota virüs gibi virüslerin de havadan ve yüzden bulaşmasını engellemektedir. Ayrıca negatif iyon teknolojisi, stresi azaltması, insanların yaşam kalitesinin arttırması ile de dikkat çekmektedir. Sahip olduğu patentli teknolojisi ile dünyada birçok ülkede kullanılan Aeriashield by Moskito Free, LoncaMed güvencesi ile artık Türkiye’de yerini aldı.

Negatif iyon salınımı ile bütün bakteri ve virüsleri (Covid-19 Dahil) öldürme özelliğine sahip olan Aeriashield by Moskito Free artık Türkiye’de. 137 yıllık dünyanın en gelişmiş mikrobiyoloji laboratuvarlarına sahip olan Pasteur Enstitüsü onayını almış tek ürün olan Aeriashield, havadaki ve yüzeydeki korona virüsü %99 oranında öldürüyor. Piyasada muadili olarak adlandırılan birçok üründen daha büyük etki alanına sahip olmasının yanı sıra, hiçbir kimyasal ve zararlı madde içermemektedir. Yaymış olduğu patentli geliştirilmiş negatif iyonlar sayesinde yalnızca korona virüsten değil aynı zamanda grip, influenza, rota virüs gibi virüslerin de havadan ve yüzden bulaşmasını engellemektedir. Ayrıca negatif iyon teknolojisi, stresi azaltması, insanların yaşam kalitesinin arttırması ile de dikkat çekmektedir. Sahip olduğu patentli teknolojisi ile dünyada birçok ülkede kullanılan Aeriashield by Moskito Free, LoncaMed güvencesi ile artık Türkiye’de yerini aldı.