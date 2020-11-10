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Son dakika... Acı gerçeği Türk Tabipler Birliği açıkladı: Maalesef son 3 günde!..
Corona virüsü hız kesmeden can almaya devam ediyor. Ne yazık ki bu süreçte canlarını dişlerine takan sağlık çalışanlarımızda bizler için kendilerini feda etmek zorunda kalıyor. Türk Tabipler Birliği (TBB) son 3 günlük acı tabloyu "kaybediyoruz, tükeniyoruz" sözleriyle paylaşarak durumun ciddiyetini bir kez daha duyurdu.
SAĞLIK 10.11.2020, 15:21 10.11.2020, 15:26 Murat Aydın
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Türk Tabipleri Birliği, son 3 günde 13 sağlık çalışanının daha maalesef corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
TBB tarafından "Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin" etiketiyle paylaşılan mesajda "Salgına karşı yeterli önlemleri almayan iktidarın politikalarından kaynaklı her gün sağlık çalışanlarını kaybediyoruz, tükeniyoruz!" ifadeleri kullanıldı.
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