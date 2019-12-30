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Soğuk hava egzamayı artırıyor

Kış mevsiminin egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarını alevlendirdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, "Enfeksiyonun ilerlemeden tedavi edilmesi gerekir. Doktora danışmadan kullanılan nemlendiriciler hastalara faydadan çok zarar...

SAĞLIK 30.12.2019, 11:50
Soğuk hava egzamayı artırıyor
Kış mevsiminin egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarını alevlendirdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, "Enfeksiyonun ilerlemeden tedavi edilmesi gerekir. Doktora danışmadan kullanılan nemlendiriciler hastalara faydadan çok zarar getirecektir" dedi.

Soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde cilt için tehlike çanları çalıyor. Medipol Esenler Hastanesi Dermatoloji bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, soğuk hava koşullarına maruz kalmanın deri kuruluğu, egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarını alevlendirdiğini açıkladı. Ciltteki pullanma, sertleşme, kızarıklık ve çatlakların her birinin farklı bir hastalığın belirtisi olabileceği ve mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, “Egzamanın pek çok farklı çeşidi olmasının yanı sıra bu hastalık sıklıkla sedefle ve diğer deri hastalıklarıyla karıştırılabilir. Tedavi için bir uzmanın doğru teşhis koyması ilk kuraldır” bilgisini verdi.

"BAZEN KAŞINTI EŞLİK EDEBİLİR"

Dr. Gürkan Yardımcı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Deri kuruluğu en sık yüzde, ellerde ve bacaklarda görülmekle birlikte kaşıntı ve deride pul pul dökülme görülür. Egzama çeşitli tipleri olan bir hastalık olup genellikle deride kuruluk, sertleşme ve çatlamalarla ilk belirtilerini verir. Bazen çok kaşıntılı durumlarda sulanma başlayabilir ve kabuklu yaralar haline dönüşebilir. Sedef hastalığı ise vücudun herhangi bir yerinde kalın kabuklu, kırmızı zemini olan lezyonlarla karakterize olan kronik bir hastalıktır. Bazen kaşıntı eşlik edebilir.”

NEMLENDİRİCİYİ DERMATOLOĞA SORUN

Pullanmanın gözlendiği hastalıkların tanısı için çoğu zaman detaylı bir öykü alınması ve fizik muayenenin yeterli olacağını belirten Dr. Yardımcı, “Bazen klinik muayene ile teşhisin koyulamadığı durumlarda deri biyopsisi ile tanıyı doğrulamak gerekebilir. Tedavide pullanmayı azaltmak ve deriyi yumuşatmak için nemlendirici krem ve losyonlar kullanılmalıdır. Egzama ve sedef hastalığı gibi hastalıklarda kortizonlu kremler sıklıkla kullanılır. Kalın kabuklu durumlarda içeriğinde bazı asitlerin olduğu ilaçlar kabukların temizlenmesinde faydalı olabilir. Ilık duş almak ve bol su içmek pullanmayı azaltmada yardımcı olur. Bunun yanı sıra ellerde egzama varsa kış aylarında soğuktan korunmak için eldiven takın. Kozmetik ürünleri dermatoloji uzmanın tavsiyesine uygun olarak seçin” uyarısında bulundu.

Çatlayan derinin mikroorganizmaların cilt altına girişine sebebiyet verdiği için enfeksiyon riskini de beraberinde getireceği konusunda uyarıda bulunan Dr. Yardımcı, “Bu durumda egzamanın yanında enfeksiyonun da ilerlemeden tedavi edilmesi gerekir” diye konuştu. 

KİMLER RİSK ALTINDA

Dr. Yardımcı, özellikle temizlik, gıda, güzellik ve inşaat sektöründe çalışanlarda egzamanın sık görüldüğüne dikkat çekti. Bunun yanı sıra kuaförler, ev hanımları ve strese maruz kalanlar da risk grupta yer aldığını söyleyen Yardımcı, “Dezenfektan deterjanlarla fazla temas edenlerde tahriş ve kuruluk oluşur. Bu da el egzamasına yol açar. Alkali maddeler, ıslak mendiller, boyalar ve çözücülerle temas edenler hastalık gelişmeden bir uzmana danışarak önlem almalı” uyarısında bulundu.   

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