"Sirkeli su polen alerjisini iyileştirmiyor"

BAHAR alerjisini iyileştirmek için kulaktan dolma burun açma yöntemlerine sıkça başvurulduğuna dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar uyardı. Dizdar, "Buruna sirkeli su çekmek doğru değildir. Aksine sirkeli su, asidik olduğu için burun mukozasına zarar verir. Burnu yıkamak için 1 bardak suya 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı yemeklik karbonat koyarak karıştırıp bu karışımı burnunuza çekebilirsiniz" dedi.

Vücudun normalde tepki vermemesi gereken maddelere aşırı reaksiyon vermesi ve hassasiyeti olarak tanımlanan alerji, her mevsim görülebiliyor. Bahar ayları ile birlikte ağaçların, bitkilerin canlanması ve çoğalmak için polenlerini havaya dağıtmalarının alerjik hastalıkları tetiklediğini anlatan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Bahar alerjisi olanlar genellikle, boğaz ağrısı, ateş, hapşırık, burun akıntısı ve halsizlikten yakınır" diye konuştu.

"SÜREKLİ BURNUNUN UCUNU KAŞIYORSA DİKKAT"

Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, alerjiyi şu sözlerle anlattı:

"Alerjiye neden olan maddelerin (alerjen) burun mukozasına temas etmesi sonrasında ortaya çıkan; akıntı, burun ve gözlerde kaşıntı, hapşırma, boğaz kaşıntısı gibi şikâyetlere seyreden rahatsızlığa 'alerjik nezle' adı verilir. Nedeni, havada bulunan ve solunumla buruna giren parçacıklara karşı gelişen anormal reaksiyondur. Alerjik nezle ile eş anlamlı olan saman nezlesi, yaz gribi ve alerjik rinit (burun iltihabı) terimleri kullanılır. Örneğin, çocuğunuz sürekli burnunun ucunu kaşıyor, avuç içiyle burnunu ucunu siliyorsa, yani 'alerji selamı' diye tabir ettiğimiz hareketi yapıyorsa, gözlerini ovuşturuyor ve hapşırıyorsa alerji akla gelmelidir."

"BESİN ALERJİSİ DE ETKİLİ OLABİLİR"

Burnu etkileyen alerjik maddelerin daha çok solunan havadaki alerjenler olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Alerjik bünyeye sahipseniz bahar aylarında burun etleriniz büyür ve nefes alamazsınız. Üstelik buna sadece polenler, değil besin alerjisi de yol açabilir. Bazı yiyeceklere karşı olan alerjiler burnu ve solunum yollarını etkileyebilir. Ülkemizde besin alerjisine en sık yol açan besinler inek sütü, yumurta akı, fındık, fıstık, ceviz, mercimek, buğday ve ettir. Daha az sıklıkla soya, nohut ve balık da alerjiye neden olabilir. Alerjide en etkili tedavi, alerjik olunan maddeden uzak durmaktır. Fakat bu her zaman mümkün değildir. Böyle durumlarda, antihistaminik, dekonjestan, kortizon türü ilaç veya aşı tedavisi gerekebilir" ifadelerini kullandı.

“BOĞAZ ŞİŞMESİNE SİRKE GARGARASI İYİ GELİR”

Bahar ve besin alerjisinin burun etlerini büyüterek solunuma engel olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar şu önerilerde bulundu:

"Kulaktan dolma, burun açma yöntemlerine dikkat etmekte fayda var. Örneğin buruna sirkeli su çekmek doğru değildir. Sirkeli su asidik olduğu için burun mukozasına zarar verir. Burnu yıkamak için 1 bardak suya 1 çay kaşığı tuz,1 çay kaşığı yemeklik karbonat konup karıştırılarak buruna çekilebilir. Boğaz şişmesi için 1 bardak suya 2-3 damla sirke eklenerek gargara yapılabilir. Boğaz ağrısı için özellikle ıhlamur çayını tavsiye ediyoruz. Çünkü ıhlamurun ağrı kesici özelliği var. Çok sıcak, çok soğuk içecekler veya yoğun baharatlı gıdalar tüketilmemeli ve bol bol su içilmelidir. Boğaz ağrısında düşünülenin aksine sıcak çaylar veya içecekler ağrıya iyi gelmez. İçilen içeceklerin ılık ve yumuşak olması gerekir."