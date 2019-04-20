Şifayı 160 kilometre uzakta buldu

EDİRNE’de yaşayan ve 20 yıldır polikistik böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gören Yılmaz Sancar’ın (63) böbrekleri, 3 yıl önce iflas etti. 3 yıl boyunca diyalize giren Sancar, 2 ay önce de nakil için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne (ÇOMÜ) başvurdu. Burada böbrek nakli yapılan Sancar kendisinden 160 kilometre uzakta şifa buldu.Kendisine uygun bir donör için bekleyen Yılmaz Sancar’a nakil haberi 12 Nisan günü Bursa’dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan bir donörden alınan böbrek 13 Nisan tarihinde başarılı bir operasyon ile Sancar’a yeniden can verdi. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Sancar, kana kana su içmekten mutluluk duyduğunu söyledi.Nakli gerçekleştiren ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ise Sancar’ın birkaç gün içinde taburcu edileceğini belirtti. Doç. Dr. Alan, Güney Marmara Bölgesi’nde ikamet eden ve böbrek nakli için bekleyen hastaların da ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne kayıtlarını aldırabileceğini belirterek şunları söyledi: “Çanakkale ve Bursa bölgesi, Türkiye'de kadavradan yapılan böbrek naklinde ilk sıralarda yer almaktadır. Kadavradan nakillerde merkezimiz üstü sıralarda olduğu için hastalarımızın merkezimize kayıt olmalarının kendileri açısında bir avantaj olduğunu düşünüyorum."'NAKİLDEN BİR GÜN SONRA YÜRÜDÜM, SUYUMU İÇİYORUM'Nakil sonrası çok iyi hissettiğini belirten Sancar ise, "3 yıldır diyalize giriyorum. Haftada 3 gün diyalize girdiğim için bütün zamanım gidiyor. Hiç bir işimi düzenli şekilde takip edemiyorum. 2 ay önce nakil olmak için ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdum. Şansım yaver gitti ve 2 ay içinde böbrek nakli oldum. Doktorlarıma teşekkür ederim. Hastane çok güzel. Diyaliz için çeşitli hastaneleri gezdim ama burası gibi düzgün, temiz, düzenli bir yer görmedim. Çok rahatım sanki tatilde gibiyim. Nakil olduktan bir gün sonra ayağa kalktım, yürüdüm. Suyumu içiyorum. Tuvaletimi yapabiliyorum. Sanki böbreğim sıfırmış gibi hissediyorum" dedi.NAKİL SONRASI EŞİ DE ORGANLARINI BAĞIŞLADIHerkesi organ bağışı yapmaya davet eden Sancar, "Böbrek nakli sonrası eşim hemen organlarını bağışladı. Bütün tanıdıklarımı ve diyaliz sürecinde tanıştığım arkadaşlarımı bu merkeze davet ettim" diye konuştu.

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