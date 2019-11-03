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Şifa deposu kırmızı biber kalp krizi riskini önlüyor, kanserli hücreyle savaşıyor

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kırmızı biberin birçok faydasını olduğunu söyleyerek, metabolizmayı hızlandırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan koruduğunu, kanser hücreleriyle savaştığını...

SAĞLIK 03.11.2019, 11:10
Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kırmızı biberin birçok faydasını olduğunu söyleyerek, metabolizmayı hızlandırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan koruduğunu, kanser hücreleriyle savaştığını ve stresi önlediğini dile getirdi.


 

Türk ve dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kırmızı biberin faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olan kırmızı biber, metabolizmayı hızlandırıyor, kötü kolesterolü düşürüyor, ağrı gidermeyi sağlıyor, vücut direncini artırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.


 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kırmızı biberin onlarca özelliğini olduğunu belirterek, özellikle acısını tüketmek gerektiğini vurguladı.


 

“SOFRANIZDAN BİBER SALÇASINI EKSİK ETMEYİN”


 

Kırmızı biberi tazeyken kullanılmasını öneren Prof. Dr. Özyaral, kırmızı biberin C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olduğunu söyleyerek, “Sofranızdan biber salçasını eksik etmeyin” dedi.


 

“DİYETİNİZE KIRMIZI BİBERİ EKLEYİN”


 

Özellikle acı kırmızı biberi faydaları açısından tavsiye ettiğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, “Acısı midesine dokunan varsa tatlı biber de tüketebilir. Ama acı biberi tavsiye ediyorum. Metabolizmayı hızlandırıyor. Dolayısıyla kilo verme sorunu yaşayan kişilerin diyetinin içinde olsun. Kırmızı biber yiyerek zayıflayamazsın, kırmızı biber metabolizmayı hızlandırdığı için bağırsaktaki hareketliliği artar. Kilo vermeye yardımcı olur. Diyabet hastaları öğünlerinde 2 adet biber tüketirlerse hem kötü kolesterol düşecek hem de vücut direnci artacaktır. Yazın toplayıp kuruttuğunuz biberleri de kullanabilirsiniz. Kuru biberi başta et olmak üzere bütün yemeklere birer, ikişer bırakabilirsiniz” diye konuştu.


 

“TOHUMUYLA TÜKETİN”


 

Günlük 2 adet kırmızı biberin vücudun kalsiyum, potasyum, mineral ve tuz ihtiyacını karşıladığını belirten Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Toz biber kullanacaksanız yemek kaşığının yarısı kadar kullanabilirsiniz. Ben genelde kurutulmuş kırmızı biberi ufalayarak yemeklerde kullanıyorum. Kırmızı biberin tohumlarını mutlaka korumalıyız. Çünkü antioksidan ve c vitamini tohumdadır. Taze olmayan besinlerde c vitaminin kaçtığını söylüyorlar ama onun ayağı yok nereye gidecek, besinde durur. Kırmızı biberi tohumuyla beraber tüketmeliyiz” ifadelerini kullandı.  


 

KANSER HÜCRELERİYLE SAVAŞIYOR


 

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kırmızı biberin vücutta kendiliğinden oluşan kanser hücreleriyle birebir savaşıp onların bertaraf edilmesini sağladığını dile getirdi. Prof. Dr. Özyaral, “Kalp krizi geçirdiğinizde sizi tedavi etmez, ilaç değil ama risklerinizi ortadan kaldırır” dedi.


 

STRESİ ORTADAN KALDIRIR


 

Prof. Dr. Özyaral, “Kırmızı biberin içindeki kapsaisin vücut direncini artırıyor, hastalıklardan koruyor. Beta karoten ise bütün kırmızı besinlerde vardır kataraktı engelliyor. Zihni açar, durgunluğa iyi gelir. Stresi ortadan kaldırır. Bütün bu özellikler bir araya geldiğinde ve kendinizi zinde ve mutlu hissediyorsunuz” diye konuştu.

 

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