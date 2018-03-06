"Şiddeti önlemek için çocuklarınıza merhameti öğretin"

TOPLUMUN en önemli sorunları arasında yer alan şiddeti durdurmak için öncelikle aile içi eğitim ve iletişimi artırmak gerektiğini ifade eden Uzman Psikolog Melis Çekiç Güllüoğlu, anne ve babaların çocuklarına evrendeki tüm canlılara merhamet etmeyi öğretmeleri gerektiğini belirtti.

Şiddetin fiziksel olmasının yanında psikolojik boyutuna da dikkat çeken Medicana International İstanbul Hastanesi Klinik Psikoloğu Uzman Psikolog Melis Çekiç Güllüoğlu, şiddetin çok farklı şekillerde görülebildiğini vurguladı. Anne ve babaların çocuklarının empati yeteneğini geliştirmeleri gerektiğini anlatan Uzman Psikolog Melis Çekiç Güllüoğlu, "Çocuk demek gelecek demek. Çocuklarımız söylediklerimizi değil yaptıklarımızı yapar, bu yüzden olumlu durumları onlara öğretmenin en önemli yolu onlardan beklediğimiz olumlu davranışları onlara ve çevreye karşı bizim sergilememizden geçiyor. Çocuklarımızın çevremizdeki hayatta ki tüm canlılara merhamet etme, empati yeteneğini geliştirmelerine yardımcı olmalıyız" dedi.

"MERHAMET DUYGUSU GELİŞMEYEN İNSANLAR ASLA PİŞMAN OLMAZ"

Şiddet, kötü muamele, cinayet işleme duyguları arasında ortak noktalar olduğunu da ifade eden Güllüoğlu, yapılan araştırmalara göre herhangi bir canlıya zarar vermenin antisosyal kişilik bozukluğu profiline uyduğunu söyledi. Saldırgan kişinin merhamet ve empati duygusu gelişmemiştir" diyen Güllüoğlu şöyle devam etti:

"Bu kişi denetlenemeyen bir öfke dürtüsüne sahiptir. Ve işledikleri suçlardan dolayı yakalandıklarında mahkemelerde muhakkak kendilerini savunacak ve kendilerini haklı gördükleri bir açıklamaları vardır. Asla pişman olmazlar hatta uyguladıkları şiddet artarak devam eder. Yapılan araştırmalara göre şiddete eğilimli insanlar öncelikle bu dürtüsel ve vahşice duygularını hayvanlar ve çocuklar üzerinde denemeye başlarlar. Hayvanlara şiddetin önlenmesi işlerin insanlara kadar yansımasını engelleyecek birinci önlem olabilir."

"EN EKSİK DUYGULARI EMPATİ"

Empatinin önemine dikkat çeken Uzman Psikolog Güllüoğlu, "Karşısındakine her anlamda şiddet gösteren insanlarda belirlenen en eksik duygu empatidir. Örneklemelerle ve empati duygusunun geliştirmesine yönelik alıştırmalar yapmayla çocuklar şiddet duygusunu seçmeyeceklerdir" diye konuştu.

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