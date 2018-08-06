Sıcak havalarda nefes darlığına dikkat

BUNALTAN sıcakların kalbin iş yükünü artırdığını belirten Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz, "Yaz sıcaklarında kalp hastası olanlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri artmaktadır. Erken tespit edilen kalp kapak hastalıkları ilaç tedavisiyle ciddi bir soruna yol açmadan kontrol edilebilmektedir" dedi.

Türkiye son 47 yılın en sıcak yazını yaşıyor. Sıcaklık arttıkça nem oranı da yükseliyor. Sağlıklı bireyleri bile yoran sıcaklar, özellikle kalp kapağında sorun olanları bir hayli zorluyor. Kalp hastaları bu dönemde en fazla nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetlerinden yakınıyor. Kalp kapağında problemi olup bu sorunları yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğine dikkat çeken Memorial Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz, yaz sıcaklarının kalp kapak hastalıkları üzerindeki etkisi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

NEFES DARLIĞI VARSA KALP KAPAKLARINDA SORUN OLABİLİR

Yaz sıcaklarında kalp hastası olanlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri arttığını söyleyen Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz, "Yüksek sıcaklık ve nem oranları daha önce olmayan nefes darlığı sorununun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Nefes darlığına, koroner damarların daralması ve kalp kapak hastalıkları sebep olabilmektedir. Kalpte kan akışının devamlı ve istenen oranda hareketini sağlayan aort, mitral, triküspit ve pulmoner isimli dört kapak vardır. Bu kapakların yapısında çıkan sorunlar iki şekilde olmaktadır. Bunlardan biri kalp kapaklarında daralma, diğeri kalp kapaklarındaki yetmezliktir. Bu iki sorun aynı anda ve birden fazla kalp kapağında olabilmektedir" diye konuştu.

Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz, kalp kapağında meydana gelen sorunların nedenleri şöyle sıraladı:

"Küçük yaşta geçirilen enfeksiyonların yarattığı harabiyet, yaşlanmayla ortaya çıkan kalsifik sorunlar, erişkinlikte kalbi ilgilendiren enfeksiyonlar, koroner damarların tıkanmasıyla kalp ve kapak yapısında meydana gelen değişimler."

ŞİKAYETLER BİRBİRİNE BENZİYOR

Kapak harabiyeti nedenleri çok fazla olmasına rağmen genelde şikayetler birbirine benzediğinin altını çizen Op. Dr. Gemalmaz, "Kan akışındaki bozulma sonucunda ortaya çıkan nefes darlığı,efor kapasitesinin zaman içerisinde azalması ve çarpıntı en çok karşılaşılan şikayetler arasındadır. Bu nedenle nefes darlığı ve çarpıntı sorunu olanların bir an önce detaylı bir kalp muayenesinden geçmesi gerekmektedir.Erken tespit edilen kalp kapak hastalıkları ilaç tedavisiyle ciddi bir soruna yol açmadan, kalpte geri dönülemez bir hasara neden olmadan kontrol edilebilmektedir. Eğer ilaç tedavisinden yanıt alınmazsa problemli kapağa cerrahi müdahale etmek gerekebilmektedir" ifadelerini kullandı.

KESİ OLMADAN KALP KAPAĞI AMELİYATI

Son yıllarda anjiyo laboratuvarlarında kalp kapak hastalıklarına müdahalelerin ümit verici olduğunu ifade eden Gemalmaz, "Genellikle ameliyatla hastalıklı kapağın tamiri veya değiştirilmesi şeklindeki tedavi altın standart olmaktadır. Kalp kapak ameliyatları gelişen teknoloji ve cerrahi tekniklerle göğüs duvarı açılmadan koltukaltından ya da meme altından çok küçük kesilerle yapılabilmektedir. Ayrıca robot teknolojisiyle hiç kesi olmaksızın küçük deliklerle bu ameliyatlar yapılmakla birlikte, hastalar hızlı şekilde normal hayatlarına dönmektedir" dedi.

40 YAŞINDAN SONRA YILDA BİR KEZ MUAYENE

Kalp kapak sağlığında korunmak tedavinin en önemli aşamasıdır diyen Gemalmaz, "Kalp kapak sağlığı için enfeksiyondan korunmak çok önemlidir. Ayrıca iki yılda bir check-up yaptırılmalı; 40 yaş itibariyle yılda bir kez kalp muayenesinden geçilmelidir. Kalp kapak hastalığı olanların hekimlerin önerilerini yerine getirmesi, yaz sıcaklarında nefes darlığı ve çarpıntı sorunu yaşayanların acil olarak bir kalp uzmanına başvurması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

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