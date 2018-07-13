Sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat

Yükselen sıcaklıkların ve nemin vatandaşların yemek yeme alışkanlıklarında da değişikliğe neden olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bilge Koç, dolapta saklanmayan ve açıkta kalan tüm yiyeceklerin gıda zehirlenmesine yol açacağını söyledi.

Yaz aylarında artan sebze, meyve tüketimi gıda zehirlenmelerinde beraberinde getiriyor. Sıcak havada tükettiğimiz gıdalarda artan mikroorganizmaların üremeye başlaması gıda zehirlenmesine neden olabiliyor. BAU Öğr. Görevlisi Bilge Koç, sadece sebze, meyve tüketimi değil, çay ve kahve gibi içeceklerin de vücutta su kaybına neden olduğunu söyleyerek beslenme konusunda önerilerde bulundu.

“ÜRÜNLERİN ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT EDİN”

Besinlerde bulunan mikroorganizmaların üremeye başlayarak gıda zehirlenmesine yol açabileceğini söyleyen Koç, “Dolapta saklanmayarak, açıkta kalan tüm yiyecekler yazın gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Pişmiş yiyecekler tekrar tekrar ısıtılmamalı, meyve ve sebzeler bol suyla güzelce yıkanmalı, besini hazırlayan kişinin el ve tırnak temizliği de iyi olmalı. Ürünleri alırken üretim ve son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz. Eğer konserve kullanılacaksa, ürünün kutusu ezik olmamalı ya da kapağı şiş olmamalıdır. Bu tür konserveler içindeki ürünün bozuk olduğunu gösterir” diye konuştu.

“ERKEKLER DAHA FAZLA SU TÜKETMELİ”

Yaz aylarında vücudun ter ile kaybedeceği suyun tekrardan vücuda geri kazanılmasının önemli olduğunu belirten Bilge Koç, “Su gereksinimi bireyden bireye değişkenlik gösteriyor. Özellikle yaz aylarında kadınlar günde 2-2.5 litre, erkekler ise günde 2.5-3 litre su içmeliler. Sıcak yaz günlerinde su içeriğinin diğer meyvelere göre daha yüksek olduğu karpuz ve kavun gibi meyveleri tercih etmeliyiz. Bir ara öğün de karpuz tüketildiyse diğer ara öğünde kiraz, elma, kavun vb. farklı bir meyve tercih edilmesi bu çeşitliliği sağlayacaktır” dedi.

Bireylerin yaşam şekline göre günde 3 ana öğün ve 2-4 ara öğün şeklinde beslenmesini öneren Koç, “Genel olarak beslenmemizde kızartma, kavurma gibi yağlı besinler yerine daha çok ızgara tercih edilmelidir. Mevsiminde taze meyve sebze tüketilmelidir. Günde 2-3 porsiyon sebze ve 2-3 porsiyon meyve tüketimi bağışıklık sistemimiz için gerekli olan vitamin ve mineralleri karşılamaya yetecektir. Özellikle yeşil renkli sebzeler folik asit, potasyum ve C vitamini de zengin olduğu için tercih edilmelidir. Tatlı tüketiminde, hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar veya dondurma tüketmek daha doğru bir tercih olacaktır” ifadelerini kullandı.

Çay ve kahvenin de diüretik özellikleri nedeniyle vücuttan su kaybına neden olduğunu ifade eden Koç, bu içeceklerin yerine ayran, şekersiz limonata, sade soda gibi içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

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