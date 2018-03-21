SGK, 5 kanser ilacını ödeme listesine aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişiklikler Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, SGK tarafından yapılan son düzenlemeler şöyle:
GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN
"- Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri talepleri doğrultusunda gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında da ilave ücret alınmayacak.
ENGELLİLER İÇİN DİŞ TEDAVİ RAPORU
- Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin diş tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu raporu, muayene yapan hekimin düzenleyeceği tek hekim raporuna dönüştürülmüştür.
NAKİLLERDE SEVKLER DOĞRUDAN YAPILACAK
- Yüzde 40 ve üzeri engelli kişilerde, kanser, organ, doku, kök hücre nakli tedavilerinde sevkler doğrudan yapılacak tıbbi gerekçe aranmayacak.
SUT DÜZENLEMESİ
- Turner sendromlu hastalarda da büyüme hormonu kullanılarak boylarının uzatılması sağlanabilmektedir. Yapılan SUT düzenlemesi ile bu hastalarda kullanılacak olan büyüme hormonu bedellerinin kurumumuzca ödenmesi için düzenleme yapılmıştır.
ÇÖLYAK HASTALARINDA RAPOR KULLANIMI 2 YILA ÇIKTI
- Doğuştan metabolik hastalıklardan olan çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi 1 yıldan 2 yıla çıkartılmıştır.
KEMİK ERİMESİNDE RADYASYON ALINMASI ÖNLEMİ
- Kemik erimesinin tespiti için yapılan kemik ölçüm işleminin aralığı bu hastalarımızın sıklıkla radyasyon almasının önüne geçilmesi adına 2 yılda bir yapılmasının sağlanması ve raporların da 2 yılda bir çıkarılması yönünde düzenleme yapılmıştır.
5 KANSER İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI
- 5 adet kanser ilacı kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alınarak vatandaşlarımızın erişimine açılmıştır.
Ödeme listesine aldığımız 5 kanser ilacı;
Altuzan: Endikasyon ilavesi, Serviks kanseri, Glioblostom
Xgeva: Dev hücreli kemik tümörü, kemik metastası (Prostat, Meme, Akciğer)
Mozopil: Lösemi, Lenfoma nakil öncesi,
Opdivo: Renal hücreli kanser, metanam, klasik Hodgkin lenfoma
Revlimid: Endikasyon ilavesi, Mantle hücreli lenfoma.
156 BÖBREK KANSERİ HASTASINA MÜJDE
- Böylece kamuoyunda '156 böbrek kanseri hastası' olarak bilinen hastalarımızın tedavileri için gerekli olan kanser ilacına erişimleri sağlanmıştır."