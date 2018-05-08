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Sergilerin en tatlısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde

İSTANBUL, () İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Gıda Teknolojisi Kulübü, Öğr. Gör. Kübra Sağlam’ın danışmanlığında, Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri ile “3.Geleneksel Reçel Sergisi”...

Sergilerin en tatlısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde

İSTANBUL, () İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Gıda Teknolojisi Kulübü, Öğr. Gör. Kübra Sağlam’ın danışmanlığında, Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri ile “3.Geleneksel Reçel Sergisi” etkinliği gerçekleştirdi.

Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcısı Öğr. Gör. Fırat Demirkol’un açılışını gerçekleştirdiği sergide, Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri reçel temalı Ar-Ge ürünlerini sundu.

Ürünlerin besin değerlerinin, fotoğraflarla yapım aşamalarının açıklandığı, sunum tavsiyelerinin verildiği sergiye akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ambalajlama Teknolojisi dersi kapsamında edindikleri bilgileri uygulayan öğrenciler, reçel kavanozlarının etrafına etiket tasarlayarak, besin değeri tablosu, barkod sistemi, ambalaj sembolleri ve içindekiler kısımları ile ilgili bilgileri de ambalajlarına yerleştirdiler.

Fesleğenli domatesli reçel, ananas reçeli, nane reçeli, pomelo reçeli, kahve reçeli, fındık reçeli, patlıcan reçeli, kızılcık reçeli, turp reçeli, kivi reçeli,mısır reçeli, balkabağı reçeli ve cevizli süt reçeli gibi başarılı reçel denemeleri yapılan sergide, Ar-Ge çalışmalarının önemi vurgulandı. 

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

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