Sepsis hastalığında tedaviye geç kalmak ölüm riskini her saat yüzde 5 artırıyor

Buse ÖZEL / İSTANBUL, () İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Ata Borsa, birçok enfeksiyon hastalığında olduğu gibi sepsisle başa çıkmak için de erken tanı ve antibiyotik direnci ile mücadelenin önemini vurguladı. Yrd. Doç. Dr Ata, "Sepsis hastalığında tedaviye geç kalınan her saat başına ölüm riski yüzde 5 ile 10 arasında artıyor" dedi.

SEPSİSİ KISA SÜREDE TEŞHİS ETMEK ÇOK ÖNEMLİ

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Ata Borsa, sepsis belirtileri görülen hastalarda hemen antibiyotik tedavisine başlansa da neden olan mikroorganizmanın belirlenmesi ve tedavinin buna göre düzenlenmesi için 3 ile 5 gün arasında bir zaman geçmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sepsis hastalığında tedaviye geç kalınan her saat başına ölüm riski yüzde 5 ile 10 arasında artıyor. Dolayısıyla erken tanı testleri bu anlamda çok önemli. Hastada sepsis olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılan CRP ve prokalsitonin gibi hızlı tanı testlerine yakın zamanda piyasaya sürülmesi planlanan ve mevcut testlerden daha duyarlı olduğu iddia edilen “pancreatic stone protein” testinin de eklenmesi mümkün. Ancak şu an kullanılan hızlı tanı testlerinin hiçbiri hastalığa neden olan mikroorganizmayı hızlı ve etkin biçimde tanımlayabilmiş değil. Bu amaçla halen kan kültürleri kullanılıyor olup, yöntemin gerektirdiği süre hem tedavinin uygun şekilde düzenlenememesine hem de bu nedenle de antibiyotik direncinin artmasına neden oluyor."

AKDENİZ ÜLKELERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ ÇOK YÜKSEK

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı'nın, boğaz enfeksiyonlarında antibiyotik reçete edilebilmesi için hızlı beta testi yaptırılması zorunluluğu hakkında da konuşan Yrd. Doç. Dr. Barış Ata Borsa, "Bakteriyel boğaz enfeksiyonlarının hızlı tanısı için kullanılan bu test aslında yıllardır var olan ancak genellikle ihmal edilen bir test olmakla beraber, olguların çoğunun virüslerden kaynaklanması nedeniyle gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmekte faydalı olacaktır. Bu ve benzeri ayırıcı testlerin varlığı bilinse de kullanımı maalesef olması gereken boyutlarda değil. Antibiyotiklerin gereksizce kullanıldığı bu ve benzeri durumlar da günümüzün en ciddi sorunlarından olan antibiyotiklere dirençli bakterilerin artışına neden olmaktadır. Özellikle Türkiye, Yunanistan ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde antibiyotik dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyon oranları oldukça yüksek boyutlara ulaşmıştır.” dedi.

SEPSİS NEDİR?

Sepsis, immün sistemin dolaşım yolu enfeksiyonuna olan yüksek tepkisi nedeniyle ortaya çıkan çok ciddi bir hastalık. Yüksek ateş, düşük tansiyon, kalp atım hızında artış gibi belirtiler yanı sıra kısa sürede hastayı ölüme kadar götürebilen bir tablo. Sepsis hastaları çoğunlukla yaşlılar, yoğun bakım hastaları ve kanser hastaları gibi altta yatan ciddi rahatsızlıkları bulunan kişiler oluyor.

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