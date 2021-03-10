Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Covi-19 testi pozitif çıktı
İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu
Şükrü Genç’in Covid - 19 testi pozitif çıktı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in corona virüsü testinin pozitif çıktı.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Şükrü Genç, “Sevgili dostlarım, Covid 19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim...” ifadelerini kullandı.
Şükrü Genç'in ardından belediye başkan yardımcıları da test yaptırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay'ın da corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
AyınSes Medya yayınları www.aydinses.com, www.ulusalses.com, www.egitiminsozcusu.com, www.medicaldunya.com olarak Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç ve Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay'a “Geçmiş olsun” diyor ve acil şifalar diliyoruz.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:41
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:23
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|27
|60
|2. Galatasaray
|28
|58
|3. Fenerbahçe
|28
|58
|4. Trabzonspor
|28
|51
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Hatayspor
|28
|46
|7. Gaziantep FK
|28
|43
|8. Karagümrük
|28
|41
|9. Göztepe
|28
|39
|10. Antalyaspor
|28
|36
|11. Sivasspor
|27
|34
|12. Konyaspor
|27
|32
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Kayserispor
|27
|31
|15. Kasımpaşa
|28
|30
|16. Başakşehir
|28
|29
|17. Rizespor
|27
|28
|18. Ankaragücü
|27
|26
|19. Erzurumspor
|28
|26
|20. Denizlispor
|27
|24
|21. Gençlerbirliği
|27
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|25
|53
|2. Samsunspor
|25
|50
|3. İstanbulspor
|25
|47
|4. Adana Demirspor
|25
|45
|5. Altınordu
|25
|45
|6. Altay
|25
|44
|7. Tuzlaspor
|25
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|25
|40
|9. Bursaspor
|25
|34
|10. Ümraniye
|25
|34
|11. Bandırmaspor
|25
|32
|12. Boluspor
|25
|29
|13. Adanaspor
|25
|27
|14. Menemenspor
|25
|27
|15. Balıkesirspor
|25
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|25
|22
|17. Ankaraspor
|25
|16
|18. Eskişehirspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|28
|65
|2. M. United
|28
|54
|3. Leicester City
|28
|53
|4. Chelsea
|28
|50
|5. West Ham
|27
|48
|6. Everton
|27
|46
|7. Tottenham
|27
|45
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Aston Villa
|26
|40
|10. Arsenal
|27
|38
|11. Leeds United
|27
|35
|12. Wolverhampton
|28
|35
|13. Crystal Palace
|28
|34
|14. Southampton
|27
|33
|15. Burnley
|28
|30
|16. Newcastle
|27
|27
|17. Brighton
|27
|26
|18. Fulham
|28
|26
|19. West Bromwich
|28
|18
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|25
|59
|2. Barcelona
|26
|56
|3. Real Madrid
|26
|54
|4. Sevilla
|25
|48
|5. Real Sociedad
|26
|45
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Villarreal
|26
|37
|8. Athletic Bilbao
|25
|33
|9. Celta de Vigo
|26
|33
|10. Granada
|26
|33
|11. Levante
|26
|32
|12. Valencia
|26
|30
|13. Osasuna
|26
|28
|14. Cádiz
|26
|28
|15. Getafe
|26
|27
|16. Real Valladolid
|26
|25
|17. Elche
|25
|24
|18. Eibar
|26
|22
|19. Deportivo Alaves
|26
|22
|20. Huesca
|26
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016