Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Covi-19 testi pozitif çıktı

Şükrü Genç’in Covid - 19 testi pozitif çıktı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in corona virüsü testinin pozitif çıktı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Şükrü Genç, “Sevgili dostlarım, Covid 19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim...” ifadelerini kullandı.

Şükrü Genç'in ardından belediye başkan yardımcıları da test yaptırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay'ın da corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

AyınSes Medya yayınları www.aydinses.com, www.ulusalses.com, www.egitiminsozcusu.com, www.medicaldunya.com olarak Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç ve Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay'a “Geçmiş olsun” diyor ve acil şifalar diliyoruz.