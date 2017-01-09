“Sarı Nokta hastalığı kanserden daha fazla moral bozabiliyor”

Sarı nokta hastalığının belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi veren Özel Aydın Göz Hastanesi'ndan Prof. Dr. Erkin Kır, “Makula, gözün iç kısmını kaplayan ağ tabakanın en küçük bölgesidir. Yaklaşık 1 milimetrelik bir alanı kaplar. Bu alan görme yetimizin yüzde 90’ını oluşturur. Bu bölgede oluşabilecek hasarlar görme fonksiyonuna ciddi zararlar verir. Halk arasında sarı nokta olarak bilinen hastalık, okuyan neslin günlük yaşam kalitesini azalttığından böbrek yetmezliği, kanser gibi hastalıklardan bile daha büyük moral bozukluğu ve stres yaratabilir” diye konuştu.

80 YAŞ VE SONRASINDA GÖRÜLME ORANI YÜZDE 60



Prof. Dr. Kır, Sarı Nokta hastalığının görülme sıklığını 50 yaşına kadar yüzde 2-3 civarında olduğunu söyleyerek, “Bu hastalık 50 yaş altında yüzde 2-3 oranında görülürken, 50-70 yaş arasında yüzde 30’lara kadar çıkıyor. 70-80 yaş aralığında ise hastalığın görülme oranı iyice yükselerek yüzde 60’a çıkıyor” dedi.

İKİ GÖZDE BİRDEN MEYDANA GELİYOR



Sarı Nokta hastalığının iki tipi bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Kır, “Sarı Nokta hastalığının biri kuru biri ıslak tip olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Kuru tip, yaşın ilerlemesiyle birlikte ıslak tipe dönüşebilir. Rutin kontrollere gelen hastalarda bu hastalığı saptayabiliyoruz. Hastalık biraz ilerlediyse görme yetisinde oluşan bozukluklara ilişkin düz cisimlerin kırık ve eğri gözükmesi, görmenin azalması gibi şikayetler beliriyor. Bu hastalığın en önemli özelliği ise iki gözü tutması yani bir gözle başlayıp diğer gözde de oluşması” diye konuştu.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT



Prof. Dr. Kır, sarı nokta hastalığının birinci sebebinin genetik olduğunu, ikinci önemli sebebinin ise beslenme alışkanlıkları olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:



“Beslenme alışkanlıkları ve yaşlanma, genetik etkenden sonra en önemli iki neden. Aynı zamanda sigara kullanımı ve güneşe maruz kalma da bu hastalığı tetikleyen unsurlardan. Hastalığın tedavisi ise sebebine bağlı olarak şekilleniyor. Hastaların genelinde kuru tip sarı nokta hastalığı görülüyor. Kuru tip evresinde beslenmeye dikkat edilmeli ve omega 3 ağırlıklı gıda tüketilmeli. Doğru beslenme, ıslak tipte de ilerleme ihtimalini azaltıyor. Islak tipteki evrede hastalık tedavi edilebilir. Islak tip olduğunda biz bunu kuru tipe döndürmek için göz içine enjeksiyon yöntemi ile tedavi gerçekleştiriyoruz.”