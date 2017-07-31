Samsun bölgesinde organ bağışında sevindiren artış

Yaprak KOÇER / SAMSUN, () - SAMSUN Bölge Koordinasyon Merkezine bağlı Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Amasya, Tokat illerinde 2017 yılının ilk 7 ayında organları bağışlanan donör sayısı 39 oldu. 8 ilin bağlı olduğu Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'nin, 30.07.2017 tarihi itibari ile Türkiye'de milyon başına donör sayısında (pmp) ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney ile Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, düzenledikleri basın toplantısı ile bu yılın ilk 7 ayında organları bağışlanan donör sayısı ile ilgili bilgi vererek durum değerlendirmesinde bulundu. Organ nakline ihtiyaç duyan hasta sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Güney şöyle konuştu:

"31.07.2017 itibariyle Türkiye genelinde organ bekleyen hastaların sayısı 24.779’tir. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda düzenlenen paneller, eğitimler, sempozyumlarla her geçen yıl donör sayılarının arttığını görmekteyiz. Beyin ölümü sonrası organları bağışlanan kişi sayısı 2016 yılında 14 donör iken 2017'de bugün itibari ile 17 donör olmuştur. Bunun sonucunda 105 organ ve doku ülkemizin çeşitli organ ve doku nakil merkezlerinde sağlık bakanlığımızın sağladığı uçak, helikopter ve kara ambulansları ile ivedilikle organ ve doku bekleyen insanlarımıza umut olmuştur. 8 ilin bağlı olduğu Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi 30.07.2017 tarihi itibari ile Türkiye'de milyon başına donör sayısında (pmp) ilk sırada bulunmaktadır. 8 ilde ilk 7 ayda toplam 39 donör olmuştur. Tabii ki bunda da Sağlık Bakanlığımızın, Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezinin ve tüm sağlık müdürlüklerimizin büyük emeği vardır. Buradan bölgemizdeki organ bağışlayan tüm ailelerimize bu ulvi davranışlarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz."

'ORGAN NAKLİ ZAMANLA YARIŞ'

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin geçen yıl 8 olan donör sayısının bu yıl ilk 7 ayda 13 olduğunu ve Türkiye'deki hastaneler içinde birinci sırada yer aldığını belirterek şöyle dedi:

"Özellikle bunda büyük emekleri bulunan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakli koordinatörleri Aynur Aslan ve Birgül Tan'a teşekkür ediyorum. Organ nakli konusu zamanla yarış anlamına geliyor. Biz bağışlanan organların uygun hastalara nakledilmesi için büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz."



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