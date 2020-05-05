Salgın döneminde Astım hastalarına önemli uyarı

Dünya Sağlık Örgütü’nün aldığı kararla her yıl mayıs ayının ilk salı günü olarak belirlenen Dünya Astım Günü kapsamında açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, “Astım kronik ancak yönetilebilir bir hastalık. Hastaların yaşam standartlarını en iyi şekilde devam ettirebilmeleri için tedavilerini düzenli olarak almaları çok önemli”dedi.

Astım hastalığına dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen Dünya Astım Günü kapsamında, GSK Türkiye’nin katkılarıyla 5 Mayıs 2020 Salı günü online basın buluşması gerçekleşti.

Basın toplantısında astım hastalığı ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, hastaların ilaçlarını düzenli olarak kullanmalarının çok önemli olduğunu belirterek tedaviye uyum sürecinin astım hastalığında kilit nokta olduğunu vurguladı.

Astım ataklarında hastaların nefes darlığı, öksürük, hırıltılı soluk alıp verme ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalar yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, hastalığın uzun süreli düzenli tedavi gerektiren kronik bir hastalık olduğunu paylaştı. Kronik hastalıklara sahip kişilerin çok daha tedbirli olması gereken bir süreçten geçildiğinin altını çizen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, “Hastaların tedaviye uyumlu olmaları çok önemli. Atakların sık tekrarlaması hastaların akciğer kapasitesinde azalma olmasına ve akciğerlerin erken yaşlanmasına neden oluyor. Hastaların ilaçlarını aksatmadan düzenli olarak almaları atakları en aza indirecektir.” dedi.

“Astım Hastaları Mecbur Olmadıkça Evlerinden Çıkmasın”

Tüm dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde hastaların mümkün olduğunca evlerinde kalması, sosyal izolasyona uyması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım şu önerilerde bulundu;