banner314

banner325

Son Dakika

'Sağlıklı yaşam' menopozu yavaşlatıyor

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Niyazi Emre Turgut, erken menopoz riski olanların sağlıklı beslenme ile bu süreci yavaşlatabileceğine dikkat çekti. Kadınlarda 44 yaşından önce adet düzeninin bozulması, kesilmesi ya da yumurta kalmaması...

SAĞLIK 05.11.2019, 09:42
'Sağlıklı yaşam' menopozu yavaşlatıyor
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Niyazi Emre Turgut, erken menopoz riski olanların sağlıklı beslenme ile bu süreci yavaşlatabileceğine dikkat çekti.
Kadınlarda 44 yaşından önce adet düzeninin bozulması, kesilmesi ya da yumurta kalmaması durumuna erken menopoz deniliyor. Erken menopozun kendi içinde farklılık gösterdiğini belirten Bahçeci Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Niyazi Emre Turgut, 40 yaşından önce yumurta fonksiyonlarının bitmesiyle birlikte üreme ve adet görme yeteneğinin kaybolmasına prematürovarial yetmezlik dendiğini belirterek, "40-44 yaşından önce görülen menopoz erken menopozdur. Eğer ailede, özellikle anne, teyze veya ablada erken menopoz varsa, bu sizin de risk altında olduğunuzu gösterir. Yüzde 10-15 oranında sizi daha riskli yapar" dedi.
'KADINLARI EN ÇOK DUYGUSAL OLARAK ETKİLER'
Menopoz döneminde artık adet görülmemesiyle birlikte vücutta bazı fizyolojik ve psikolojik değişikliklerin meydana geldiğini söyleyen Op. Dr. Turgut, "Kadınlar duygusal olarak çok etkileniyor. Çünkü genelde kadınlık fonksiyonlarının bittiğini düşünüyorlar. Her ne kadar adet gördükleri sürece ağrılarından yakınmış olsalar da adet görmek kadınlığın devam ettiği hissiyatını verir. Böyle olunca da birden kesilmesi halinde bocalama yaşanabiliyor. Medikal anlamda, östrojen hormonunun vücuttan uzaklaşması, saç telinden ayak tırnağına kadar vücudun pek çok bölgesini etkiliyor. Beyinde algılama, düşünme ve problem çözme gibi fonksiyonlarda yavaşlama meydana geliyor. Bazı çalışmalar, Alzheimer riskinin menopoz sonrası arttığını gösteriyor. Cilt diriliğini kaybediyor, daha esnek bir hal alıyor. Yaşlanma hızlanıyor. Görme bozuklukları artıyor. Östrojen damarları korur, eksikliğinde ise kadınların kalp krizi geçirme oranları erkeklere yaklaşır. Kemik sağlığının olumsuz etkilenmesiyle birlikte kemik erimesi başlar. Cinselliğe yönelim ve alınan haz azalır" dedi.
'MENOPOZ BELİRTİLERİ HERKESTE AYNI GÖZLEMLENMEYEBİLİR'
Op. Dr. Turgut, menopozun en çok bilinen belirtilerini ise şöyle sıraladı:
"Menopoz belirtileri herkeste aynı değildir. Ama genelde kadının adetleri sıklaşmaya başlar. 28-29 günde bir adet gören kadın, 22-23 günde bir görmeye başlar. Adet miktarı 5-6 günlerden 2-3 güne azalabilir. Tam tersine ayda iki kez adet görenler de olabilir. Yumurta rezervi azaldıkça, kistler oluşmaya başlar ve düzeni bozar. Bunlar, menopozun habercisidir. Yumurtanın bazı aylar çıkması, bazı aylarsa çıkmaması durumunda, 3-4 ayda bir adet görülür. Devamında sıcak basması, vajinal kuruluk, sinir hali, depresyon gibi farklı ruh halleri ortaya çıkar. Ülkemizdeki menopoz yaşı ortalaması 49’dur. Bu şikâyetler, genelde 43-44 yaşında başlıyor."
'YAŞAM TARZI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARINIZLA SÜRECİ YAVAŞLATMAK MÜMKÜN'
Op. Dr. Turgut, erken menopoza giriş sürecini yavaşlatmak için alınabilecek bazı basit önlemler ve yöntemler hakkında da şunları söyledi:
"Ailede öykü varsa, yumurta rezervi konusunda uzman olan bir hekime gidilebilir. Ultrasonla karından veya vajinal yoldan yumurta sayısına bakılabilir. Yumurtalıklardaki foliküller tek tek sayılıyor. 5-7 yumurta alt sınırdır. Daha az dikkat edilmesi anlamına gelir. 7-12/14 arası normal, 14-15 üzeri ise yüksek yumurta rezervi anlamına gelir. Ayrıca kan yoluyla bakılan AMH testi de var. Bu test her ne kadar dünya genelinde standart olmasa da iyi kliniklerde yapıldığında yumurta rezervi hakkında bilgi verir. 1’in altında değer anormal, 1-3 arası normal, 3’ten fazlası yüksek kabul edilir. Bu sonuçların ardından çocuk sahibi olma fikri bulunan bir kadına, acele etmesi tavsiye edilir. Kadın ileride çocuk sahibi olmak istiyorsa, yumurtasını dondurmasını tavsiye ediyoruz.  Yumurta rezervi azalıyorsa, menopoz kaçınılmazdır. Ancak, yaşam tarzınız ve beslenme alışkanlığınız çok önemlidir. İyi bir yaşam tarzı, yeterli uyku, sağlıklı beslenme ve spor ile süreci yavaşlatmak mümkün. Uzak durulması gereken en önemli madde ise sigara. Çünkü sigaranın yumurta sayısı ve kalitesini düşürdüğü kanıtlandı."
'ÖSTROJEN HORMON TEDAVİSİ ETKİLİ BİR YÖNTEM DEĞİL'
Op. Dr. Turgut, bu süreçte östrojen tedavisinin menopozu geciktirmediğini ve bunun toplumda yanlış anlaşılan bir konu olduğuna vurgu yaparak, "Ülkemizde en büyük yanlış anlaşılan konulardan biridir. Toplum içinde menopozu geciktirdiği söylenir ama maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Menopoz gecikmez. Bir yumurta, kadına hem östrojen hem de progesteron hormonları sağlar ve bunların arasındaki dengeyle kadın adet görür. Doktor bu tedavide östrojen ve progesteron hormonunu dışarıdan ilaç yöntemi ile verir. Bunun sayesinde yapay bir adet görürsünüz. Gördüğünüz kan da gerçek bir kan değil, ilacın sağladığı yapay bir kandır. Yani ilaç kesildiği an, menopozdasınız demektir. Östrojen hormon tedavisi eskiden çok önerilen bir yöntemdi. İlk araştırmalarda olumlu sonuçlar verdi. Ancak daha sonraki araştırmalar, meme kanseri üzerinde etki yarattığını gösterdiği için artık önerilmiyor. Fakat bazı kadınlar, depresyon ve ateş basması gibi etkilerden korunmak amacıyla bu tedaviyi isteyebiliyor. Bu kadınlara smear testi, meme ultrasonu ve mamografi gibi testler yapılarak, bunların her yıl tekrarlanması gerektiği söylenerek kullanmalarına izin verilebilir. Bunun dışında, bu tedaviden yararlanmak için fitoöstrojen denen yeşil yapraklı bitkiler kullanılabilir. Çin tıbbında kullanılan bazı destekler de önerilebilir" dedi.

Yorumlar (0)
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 06:06
Güneş 07:33
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:02
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5