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Sağlıklı bir cinsel yaşam için 11 öneri

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 2020 yılına sayılı günler kala sağlıklı bir cinsel yaşam için önerilerde bulundu.

SAĞLIK 23.12.2019, 10:26 23.12.2019, 10:56
Sağlıklı bir cinsel yaşam için 11 öneri

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 2020 yılına sayılı günler kala sağlıklı bir cinsel yaşam için önerilerde bulundu. Prof. Dr. Hattat, “Yeni yılda başarılı, sağlıklı ve keyifli bir cinsel yaşam istiyorsanız, yıl içinde en azından bir kez cinsel check-up yaptırın, bilinçsiz ilaç kullanmayın, kıyaslamayın, kaliteye önem verin, uyku sorununuzu çözün” dedi.

Hattat Klinik’ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, cinsel yaşamı geliştirmek ve iyileştirmenin kişilerin elinde olduğunu söyleyerek, “30'lu yaşlardan itibaren erkek vücudunda seks hormonları düşmeye başlar. Modern hayat, stres, kötü beslenme, hareketsizlik, sigara ve daha pek çok faktör bu düşüşü hızlandırır.  Metabolik sendrom, diyabet, kullanılan ilaçlar da cinsel gücü baltalar. Dolayısıyla bu yıl en azından bir kez cinsel check-up yaptırın. Testosteron, penis sinir iletisi, penis hissiyatı, penise giden akışını kontrol ettirin” diye konuştu.

GENÇLEŞTİRME TEDAVİLERİ

Erkeklerde yaşam beklentisinin 90'lı yaşları bulduğunu dile getiren Prof. Dr. Hattat, “Erkekler ve partnerleri çok daha uzun yıllar cinsel başarı ve performans bekliyor. Bu başarıya ulaşmanın bir yolu dönemsel olarak cinsel gücü ateşlemektir. Cinsel bölgede gençleştirme tedavileri, penis damarlarını ve sinirlerini tekrar oluşturan yöntemler, cinsel bölge ödemini atan metotlar tam da bu işe yarıyor. 40'lı yaşlardan itibaren bu tedavilerle cinsel sağlığınızı daha ‘fit’ hale getirin” ifadelerini kullandı.

“SÜREYİ UZATMAYIN”

Her erkeğin dönemsel olarak cinsel problem yaşayabileceğini aktaran Prof. Dr. Hattat, “Stres, duygusal iniş-çıkışlar, iş sıkıntıları, aile problemleri ve daha pek çok neden geçici olarak seks gücünü azaltabilir. Ancak bu sorunlar 2 aydan daha uzun sürüyorsa artık bir uzmana başvurmanın vaktidir. Kendinizi de eşinizi de daha fazla yormadan mutlaka bir yardım alın” dedi.

“KOMŞUNUN HAPINI KULLANMAYIN”

Cinsel sorun yaşayan 10 erkekten yalnızca birinin hekime başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Halim Hattat, “Çoğu kişi eş-dost tavsiyesi veya internet yoluyla kendi reçetesini yazıyor.  Ancak her cinsel hapın size göre olmadığını hatırlayın. Cinsel gücü arttıran pek çok bitkisel ürün de sahte veya kopya maddeler içeriyor. Kısacası yan etki, komplikasyon yaşamamak ve en önemlisi cinsel gücü hepten kaybetmemek için siz siz olun, hekim önermeden ilaç almayın” diye konuştu.

“KIYASLAMAYIN”

Prof. Dr. Halim Hattat, “Cinsel performansınızı duyduklarınızla, filmlerde izlediklerinizle, internetteki abartılı performanslarla kıyaslamayı bırakın. Eşinize kulak verin. Eğer sizi ve onu memnun edecek bir performansınız varsa ne mutlu size”diye konuştu. 

“ÖDÜLLERİ ARTIRIN”

Kişilerin cinsel hayatlarına renk katması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hattat, “Cinsellik sizin için stresten kurtulmak, fiziksel bir ihtiyaç veya eşinizle yakın hissetmek anlamına gelebilir. Ne olursa olsun, eğer cinsellik sonlandığında iki taraflı memnunsanız canınız daha sık seks yapmak isteyecektir. Bu durum kadınlar için de geçerlidir. Eğer cinselliğin ödülleri azaldıysa cinsel hayatınıza nasıl renk katabileceğinizi eşinizle konuşun” dedi.

“KALİTEYE ÖNEM VERİN”

Cinsel yaşamın sadece rakamlardan oluşmadığını aktaran Prof. Dr. Hattat, “Kaç saniyede sertleşmeye geçtiğiniz, bu sertleşmeyi ne kadar sürdürdüğünüz, bir gecede kaç kez sertleşme elde ettiğiniz önemli veriler.  Ancak cinsellik sadece bu rakamlardan oluşmuyor.  Önemli olan sıkıntısız olarak sertleşmeyi elde etmeniz, ilişkinin sonuna kadar sürdürebilmeniz ve bunu yaparken de eşinize de zevk vermenizdir.  Eğer cinsel isteksizlik, sertleşme sağlamada-sürdürmede güçlük, aşırı erken-aşırı geç boşalma, cinsel ağrı gibi bir sorun yaşıyorsanız yardım alın.  Böyle sorunlar yoksa skora değil keyfe odaklanın” diye konuştu.

“ALTIN GECELER YARATIN”

“2020'de çift olarak kendinize altın geceler hediye edin” diyen Prof. Dr. Hattat, “Cinselliğe sizi hem zihnen hem de ruhen hazırlayacak bir hazırlık yapın.  Romantik bir akşam yemeği, iletişim ve keyif dolu bir sohbet, birlikte alınan bir duş, karşılıklı masaj ve daha pek çok hazırlıkla altın gecelerde daha tatminkar bir seks ritüeli oluşturabilirsiniz. Altın gecelerin ideal rakamı 10-15 günde birden az olmamalı” diye konuştu. 

SAĞLIKLI BESLENMEK ÖNEMLİ

Mevsiminde, katkısız ve kalori kontrollü beslenmenin cinsel sağlığa faydalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hattat, “Bu sene daha çok kuşkonmaz, balık, soğan-sarımsak, avokado, roka, acı biber, tarçın-vanilya, zencefil, karanfil, hardal yiyin.  Meyvelerden ananas, üzüm, nar, incir ve karpuzu çok tüketin” dedi.

“UYKU SORUNLARINI ÇÖZÜN”

Uyku sorunlarının sertleşme problemleri riskini neredeyse yüzde 40 arttırdığını vurgulayan Prof. Dr. Hattat, “Bu sene uyku apnesi gibi uyku problemlerini çözün. Ayrıca unutmayın, yatağa uykunuz geldiğinde değil, enerjik hissettiğinizde giderseniz seks başarınız çok daha yüksek olacaktır” diye konuştu.

Prostat enfeksiyonları, prostat büyümesi veya kanserinin erkeklerde en sık görülen sağlık sorunları arasında yer aldığını aktaran Prof. Dr. Hattat, “Bu sene prostatı unutmayın. 40'lı yaşlardan itibaren her erkeğin bir prostat kontrolünden geçin” dedi. 

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