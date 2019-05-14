Sağlıkçılar iyileştirme istedi

İZMİR’de 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle sağlık çalışanları Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir araya gelerek, yaşadıkları sorunları anlattı. SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu, 3600 ek gösterge haklarını istediklerini belirtti.

12- 18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle yaklaşık 20 kişilik bir grup, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, yaşadıkları sorunları anlattı. Sağlıkçılar, '24 saat nöbet sağlığa zararlı', 'Ek ödemeler maaşa yansıtılsın', '8 saatin üstünde hastanede kalmak istemiyorum' yazılı dövizler taşıdı, sloganlar attı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu, yaptığı açıklamada, gece nöbetlerinin kendileri için sorun olduğunu belirtti. Ulaşoğlu, "Yasaya göre meslekte 25 yılını dolduranların nöbet tutmaması lazım ancak burada 50 yaşındaki kişiler bile hala nöbet tutuyor" dedi. Gece çalışan personelin birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını da kaydeden Hülya Ulaşoğlu, gece mesaisinin 2 ile çarpılması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca ayda 5 nöbetin üzerinde nöbet görevi verilmemesi gerektiğini de savunan Ulaşoğlu, şöyle dedi:

"Yıpranma payı istiyoruz. 3600 için mücadelemiz devam edecek. Ek gösterge hakkımız söke söke alacağız. Güvenceli iş ve güvenceli bir gelecek talebimiz var, bunu sürekli yenileyeceğiz. ‘Herkes için 657’ diyoruz. Döner sermayeye istemiyoruz. Elimize net olarak 6 bin 500 lira geçmesini istiyoruz. İnsanca bir hayat istiyoruz."

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı da gece nöbetlerinin büyük sorun olduğunu, yetkilerin bunu anlaması için bir gece nöbet tutması gerektiğini söyledi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



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