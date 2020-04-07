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Şağlıkçılar için önemli hafta...

Koronavirüsle birlikte sağlık sektörü ve sağlık çalışanlarının önemi bir kez daha dünya çapındı ortaya çıktı. Bugün Dünya Sağlık Haftası. 7-13 Nisan tarihleri arasında Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından kabul edilen ve kutlanan Sağlık haftası bu yıl geçen yıllara göre daha çok öne çıktı.

SAĞLIK 07.04.2020, 14:33 Murat Aydın
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Şağlıkçılar için önemli hafta...

Koronavirüsle birlikte sağlık sektörü ve sağlık çalışanlarının önemi bir kez daha dünya çapındı ortaya çıktı. Bugün Dünya Sağlık  Haftası. 7-13 Nisan tarihleri arasında Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından kabul edilen ve kutlanan Sağlık haftası bu yıl geçen yıllara göre daha çok öne çıktı. Çünkü  koronavirüs nedeniyle dünyanın dört bir yanında tüm ülkelerde sağlık en önemli sorun oldu. Bu soruna karşı ise biz insanları kurtarmak için kendilerine siper eden sağlık çalışanları, hekimi, hemşiresi ve sağlık çatısı altında rongtgeninden, temizlik, yemek , hasta bakıcılarına kada tüm sağlık emekçileri  risk altında büyük uğraş veriyor. 

ŞÜKRÜ GENÇ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KUTLADI

Sağlık haftası nedeniyle Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'te bir kutlama mesajı yayınladı. Şükrü Günç mesajı şöyle:

"Ülkemizi ve bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, yaşamımızın tamamını değiştirdi. Bu tehdit, kendisine karşı aldığımız tedbirlerle bizi mücadeleye zorlarken, aynı zamanda gündelik hayatın içerisinde farkına varamadığımız, önemini unuttuğumuz birçok konuyu bizlere hatırlatmaya başladı. Sevgiyle kucaklaşmayı, bir arada olmayı, yüz yüze sohbet edebilmeyi, aynı masayı paylaşmayı, sağlıklı olmanın önemini, bizim için gerekirse canını ortaya koyan insanları.. Her meslek içerisinde barındırdığı emek dolayısıyla kutsaldır. Fakat bazı meslekler vardır ki üstlendikleri görev dolayısıyla çok daha özel, çok daha farklı bir konuma sahiptirler. İnsan hayatını korumak için mücadele eden, gerektiğinde kendi hayatını tehlikeye atan sağlık çalışanlarımız gibi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede kendi yaşamlarını ortaya koyan, ailesine ve sevdiklerine hasret kalan, gece – gündüz demeden büyük bir çaba harcayan sağlık çalışanlarımızı Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla yürekten kutluyorum. Mücadelede yaşamlarını kaybeden başta hocalarımızı ve bütün sağlık çalışanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum. Bu zor süreç elbet sona erecek. Yine sokaklara çıkacağız. Birlikte gülecek, birbirimize sarılacağız. İşte o günler geldiğinde, bu kötü sürecin bize hatırlattığı kahramanları ve hasretleri unutmayalım. "

SAĞLIK İNSANIN EN ÖNEMLİ SORUNU

Sağlık, insanın en önemli sorunudur. Yaşamak, öğrenmek, iş yapabilmek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığı bozuk olan, hasta olan kişi görevlerini tam olarak yapamaz. Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı olamaz.

Sağlıklı kişi mutlu, canlı, hareketli olur. insanların sağlık kurallarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler Örgütü 7-13 Nisan tarihleri arasını Sağlık Haftası olarak kabul etti. Her yıl Sağlık Haftası Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde aynı zamanda değerlendirilir. Sağlık Haftası’nın amacı, sağlık bilgisinin ve yardımının geniş halk kitlelerine ulaşmasıdır. Hafta boyunca insan sağlığı konusunda radyolarda konuşmalar yapılır. Televizyonda sağlıkla ilgili programlar sunulur. Gazete ve dergilerde insan sağlığı ile ilgili yazılar yayınlanır.

Bu hafta içinde okullarımızda beden sağlığı, beslenme konusunda bilgiler verilir. Sağlığın önemi anlatılır. Sağlıklı olmanın kuralları öğretilir. Birleşmiş Milletler Örgütü, her yıl bir sağlık konusu seçer. O yıl üye ülkelerde konu üzerinde durulur. Seçilen konu bir hastalık ise bu hastalığın tanımı, belirtileri, iyileştirme yöntemleri anlatılır.

İnsanlar çok eski çağlardan beri sağlığın önemini kavramışlardır. ilkçağlarda insan sağlığının bozulması, doğa dışı güçlerin etkisine bağlanıyordu. Hastalığın iyileştirilmesi için büyücüye başvuruyorlardı. Uygarlığın gelişmesi ile tıp bilimi ilerledi. Hastalıkların nedenleri bulundu, iyileşme yöntemleri gelişti. Bugün büyücülük ilkel toplumlarda kalmıştır. Tıp bilimi her gün yeni buluşlarla insanlığa büyük yararlar sağlıyor.

Tıp bilimi yalnız hastalıklarla, hasta olan insanlarla ilgilenmez, însan sağlığının sürekliliği, insanların hasta olmadan yaşamlarını sürdürmeleri için araştırmalar yapar. Yeni yöntemler geliştirir.

SAĞLIKLI OLMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

İnsanların sağlıklı yaşamaları için şu konulara dikkat etmeleri gerekir:

1. Sağlıklı olmak için temizliğe önem vermeliyiz.


Temizlik sağlığımız açısından çok önemlidir. Bedenimizin temizliği, kullandığımız eşyaların temizliği yaşadığımız yerin temizliği gibi ayrıntılarla bir bütün oluşturur.

Yalnız bedenimizin temizliği ya da yalnızca eşyalarımızın temizliği bir anlam taşımaz. Biz ne kadar temiz olursak olalım, eşyalarımız, giysilerimiz kirli olursa biz de kirli sayılırız. Bu durumda bit, pire, ve benzeri mikrop taşıyan canlılar, kolayca bizi bulur, biz de hasta oluruz.

2. Sağlığı bozan etkenlerden sakınmalıyız.

Yanlış beslenme, gerekli besinleri almama gibi durumlar, beslenme bozukluğu sonucunu yaratır, bu da sağlığımızı bozar.

Alkollü içki, uyuşturucu madde kullanmak da sağlığı bozar.

Zehirli böcek ve bazı hayvanların sokması, ısırması zehirlenmemize neden olur.

Sağlığın en büyük düşmanı mikroplardır. Çeşitli hayvanlarla, yiyecek ve içeceklerle, solunum yolu ile geçen mikroplara karşı uyanık olmalıyız.

3. Çevremizi temiz tutmalıyız.

Kişiler kendi sağlıklarını korumada dikkatli oldukları gibi çevre sağlığını korumada da dikkatli olmalıdırlar. Bunun için çevremizi temiz tutmalıyız. Yerlere çöp atmamalıyız. Çevrede sinek, sivrisinek gibi zararlı böceklerin üremesini kolaylaştıracak ortam yaratmamalıyız.

Çevre sağlığını, çevre temizliğini korumak her yurttaşın önemli görevlerinden biridir.

4. Sağlık öğütlerini tutalım:

Mevsim özelliklerine göre giyinelim. terli iken su içmeyelim. Havasız yerlerde oturmayalım. Spor yapalım.

Yukarda açıklanan kurallara uyalım. Gerektiğinde sağlık kurumlarına başvuralım. Hastaneler, sağlık ocakları dispanserler, başlıca sağlık kurumlarıdır. Bu kurumlar çalışmaları sırasında birbirine yardımcı olurlar.

Sağlığımızla ilgili bir sorunumuz olduğunda hemen doktora gidelim. Doktorların verdikleri ilaçları tarifelere uygun olarak kullanalım. Kısacası doktorların sağlık konusundaki tüm uyarılarına uyalım.

#sağlık haftası #7 13 nesin sağlık haftası
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