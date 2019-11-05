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Sağlık raporu almaya gitti doğuştan kalbinin delik olduğunu öğrendi

ERZURUM'da 4 çocuk annesi Zeynep Kotan (41), sağlık raporunu almak için gittiği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) kalbinin delik olduğunu öğrendi. Kalp damar cerrahisi kliniğinde robotla ameliyat edilen ilk hasta olan Kotan, kısa...

SAĞLIK 05.11.2019, 15:17
ERZURUM'da 4 çocuk annesi Zeynep Kotan (41), sağlık raporunu almak için gittiği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) kalbinin delik olduğunu öğrendi. Kalp damar cerrahisi kliniğinde robotla ameliyat edilen ilk hasta olan Kotan, kısa sürede sağlığına kavuştu. 

Erzurum'da yaşayan Zeynep Kotan, spor yapmak için gittiği merkezden istenen sağlık raporu için BEAH'a müracaat etti. Burada yapılan Ekogardiyografi (EKO) çekiminde Kotan'ın doğuştan kalbinin delik olduğu saptandı. Kalp damar cerrahisi kliniğine sevkedilen Kotan'ı muayene eden klinik sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, ameliyat olması gerektiğini bildirdi. Kaygın, Kotan'a açık kalp ameliyatının yanısıra 1 Kasım'da başlayacakları Da Vinci robot tekniği ile ameliyat olabileceğini söyledi. Kotan, robot ile ameliyat olmaya karar verdi. Böylece Erzurum BEAH'ta yaklaşık 4 yıldan beri çeşitli kliniklerin cerrahi operasyonlarında kullanılan robot tekniği ile ilk kez bir kalp ameliyatı gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Bolca nezaretindeki ameliyata Erzurum BEAH Kalp Cerrahı Doç. Dr. Özgür Dağ ile klinik ekipleri girdi. Zeynep Kotan, başarılı geçen operasyonun ardından iki gün yoğun bakımda kaldı. Hızla iyileşen genç kadın, yürümeye başladı. Prof. Dr. Kaygın ve ekibine teşekkür eden Kotan, ağrıları olduğunu ancak kendini çok iyi hissettiğini söyledi. 

Başarılı geçen ameliyatla ilgili konuşan Prof. Dr. Kaygın, "Hastamızın çekilen EKO'sunda doğuştan mevcut olan kalp deliği saptanıyor. Bugüne kadar bir sıkıntısı olmayan hasta kardiyoloji servisine yönlendiriliyor. Biz kendisine yeni başlayacağımız robotla ameliyatın özelliklerini anlattık. Kendisi de robotla ameliyat olmayı kabul edince hastanemizde ilk kez kalp cerrahisinde robotu kullanarak ameliyatı gerçekleştirdik" dedi. 

ROBOTLA AMELİYAT DAHA KONFORLU

Da Vinci robotuyla ameliyatın hem hasta hem de hekim için konforlu olduğunu kaydeden Kaygın, "Klasik ameliyat olsaydı göğüste 20 santimlik bir kesi açmamız gerekiyordu. Kanaması çok olacaktı ve iyileşme süreci daha da uzayacaktı. Ancak robotla olan ameliyatta meme altından 2-3 santimlik bir kesiyle ameliyat yapıldı. Çevre dokuların zedelenmesi, damar ve sinir zedelenmesi çok daha az. Kanama çok az, hastamızın ameliyatında ekstra kan verilmedi. İyileşme süreci çok kısa. Hastamız cuma günü ameliyat oldu, cumartesi normal servise çıkarıldı. Perşembe ya da cuma günü taburcu ederek evine göndereceğiz. Kendisi de kısa sürede normal yaşantısına başlayacak. Robotla ameliyatta hasta, hekim konforu çok fazla. Yoğun bakımda kalış süresi, enfeksiyon riski çok az. Normal yaşantısına dönme süresi kısalıyor" diye konuştu.

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