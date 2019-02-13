Sağlık profesyonellerine özel eğitim başlıyor

İSTANBUL, () - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi ile Amerika Kalp Vakfı iş birliğiyle 'Sağlık Profesyonelleri İçin Temel Yaşam Desteği' eğitimleri başlıyor.

Sağlık Profesyonelleri İçin Temel Yaşam Desteği’ (Basic Life Support-Bls) eğitimi hakkında açıklamalarda bulunan Amerika Kalp Vakfı Türkiye Onaylı Eğitim Merkezi Koordinatörü Dr. Erdem Yılmaz, eğitimlerin, becerilerin gelişimine ve daha çok hastanın hayata tutunmasını sağlayacağını söyledi.

"BECERİLER DE GELİŞİYOR"

Dünyada birçok çalışma yapıldığını ve elde edilen bilimsel veriler ışığında kısa zamanda ciddi değişikler meydana geldiğini belirten Dr. Erdem Yılmaz, “Sağlık profesyonellerinin belli aralıklarla bilgilerini ve becerilerini tazeleyebilmeleri için hazırladığımız Amerika Kalp Vakfı onaylı BLS kursu CPR ve OED’yi her yaş grubu için öğretiyor ve bir kişi veya ekip halinde müdahale senaryoları ile becerilerin de gelişmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

“SAĞLIK PROFESYONELLERİNE ÖZEL”

Eğitimin sadece sağlık profesyonellerinin katılabileceği bir kurs olduğunu söyleyen Yılmaz, “Eğitimler altı saat sürüyor ve ideal katılımcı sayısı 24 ile sınırlandırılıyor. Eğitimin sonunda ise Amerika Kalp Vakfı tarafından AHA standartlarına göre yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara iki yıl geçerli AHA Sertifikası ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Katılım Sertifikası veriliyor” diye konuştu.

Eğitimi başarıyla tamamlayanların, Yüksek Kaliteli CPR’ı tanımlayacak ve hayatta kalmadaki önemini izah edebilecek ve hayat kurtarma zincirinin tüm halkalarını anlatabileceğini dile getiren Yılmaz, “Otomatik Eksternal Defibrilatörün (OED) erken kullanımdaki önemini izah edebilecektir. OED’yi kurallarına uygun şekilde uygulayabilecektir. Barier malzemesi kullanarak etkin bir şekilde solunum verebilecektir. Çocuk için yüksek kaliteli CPR’ı uygulayabilecektir. Bebek için yüksek kaliteli CPR’ı uygulayabilecektir. Birden çok kurtarıcılı resusitasyonda takımın önemini anlatabilecektir. CPR esnasında etkin bir takım üyesi olarak performans gösterebilecektir. Havayolu tıkanmalarında erişkin, çocuk ve bebek için hava yolunu temizleyecek tekniği uygulayabilecektir" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLERİN İÇERİĞİNİ NELER OLUŞTURUYOR?

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer ise, eğitimin içeriklerini şöyle sıraladı:

“Erişkin suni solunum uygulaması, erişkin solunum maskesi ile solunum uygulaması, erişkin balon-maske-valf cihazı ile solunum uygulaması, erişkin kalp masajı uygulaması, erişkin otomatik eksternal defibrilatör uygulaması, çocuk suni solunum uygulaması, çocuk solunum maskesi ile solunum uygulaması, çocuk balon-maske-valf cihazı ile solunum uygulaması, çocuk kalp masajı uygulaması, çocuk otomatik eksternal defibrilatör uygulaması, bebek suni solunum uygulaması, bebek solunum maskesi ile solunum uygulaması, bebek balon-maske-valf cihazı ile solunum uygulaması, bebek kalp masajı uygulaması, bebek otomatik eksternal defibrilatör uygulaması, erişkin ve çocuk, solunum yolu tıkanması ve heimlich manevrası, bebeklerde solunum yolu tıkanması ve pratik uygulama, tüm uygulamalar için bir kişi ve takım halinde uygulamaları, takım dinamikleri ve takım içi iletişim."