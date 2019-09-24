Sağlık çalışanlarının yarısı meslek yaşamları boyunca en az bir kez yaralanıyor

HASTA ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu'nun yaptığı çalışmada, sağlık çalışanlarının yüzde 54'ünün meslek yaşamları boyunca en az bir kez yaralanmaya maruz kaldığı tespit edildi. Sağlık sektöründe mesleki yaralanmalara en sık maruz kalan kesimin hemşireler olduğunu açıkladı. En sık yaralanma nedeni ise enjektör batması olarak belirlendi.

Ülkemizdeki her iki sağlık çalışanından biri meslek yaşamı boyunca en az bir kez kesici, delici alet yaralanmalarına maruz kalıyor. Bu nedenle Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu, bu oranları farkındalık çalışmaları ve iyi uygulamalarla en aza indirme çalışmalarına başladı. Platform, sağlık profesyonelleri için bu ay hayata geçirilen online bir eğitim hazırladı.

SADECE YÜZDE 20’Sİ BİLDİRİLİYOR

Platform Lideri Prof. Dr. Serhat Ünal, kesici delici alet yaralanmalarının tanımı, sağlık profesyonelleri için yarattığı riskler, yaralanmalardan korunmak için gerekli önlem ve koruma prosedürleri, bu tür yaralanmaların klinik, toplumsal ve ekonomik maliyetleri ile risk faktörleri ve iyi uygulama örnekleri gibi konuların önemini anlatarak, "Sağlık çalışanlarının kesici delici alet yaralanmalarına maruziyeti ile ilgili gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasında, ülkemizdeki sağlık profesyonellerinin yüzde 54’ünün meslek yaşamları boyunca en az bir kez bu yaralanmalara maruz kaldığını tespit ettik. Sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilecek bu yaralanmaların sadece yüzde 20’si bildiriliyor. Yine yaptığımız anket sonuçlarına göre; yüzde 61’lik bir çoğunlukla yaralanmaya en çok maruz kalan meslek grubu hemşireler. En sık yaralanma nedeni ise yüzde 42 ile enjektör iğnesi batması. Bu bulgular bize kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili ciddi ve acilen müdahaleye ihtiyaç olduğu görülen bir tabloyu ortaya koyuyor.” dedi.

ONLINE EĞİTİM MODÜLÜ İLE ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kesici delici alet yaralanmalarına maruziyetin eğitimle tersine çevrilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ünal, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Oranlar her ne kadar ciddi seviyede olsa da bu tabloyu eğitimle düzeltmek mümkün. Kendimize bir yol haritası belirledik. Bu kapsamda toplantılar, çalıştaylar yaptık; literatüre katkı sağlayabilecek kılavuzlar hazırladık ve online konferanslar ve soru-cevaplar ile ulaşabileceğimiz kadar çok sağlık çalışanına ulaşmaya çalıştık. Kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili alanında uzman isimlerle online eğitim modülü hazırladık. Hemşirelik okullarında ve mesleki eğitimlerde kullanılabilecek bu online eğitim ile inanıyorum ki kesici delici alet yaralanma oranları düşecek. Yaralanmayı bildirme oranları ise artacak."



