Sağlık çalışanlarından mesai saati değişikliği protestosu

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde yayımlanan genelgeyle çalışma sisteminin üçlü vardiya sistemine çevrilmesi sağlık çalışanları tarafınadn büyük tepki ile karşılandı. Sağlık çalışanları kararı protesto etmek için İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul şubeleri tarafından organize edilen protesto eyleminde sağlık çalışanları alınan kararın gece zammının düşürülmesine yönelik olduğunu öne sürdü.

Sendike yetkilileri tarafından İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında; İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Adem Yavuz, 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç, 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu ve 4 Nolu Şube Başkanı Temel Yazıcı söz aldı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gece zammının düşürülmesine yönelik baskılara rağmen yüzde 35 zammın kabul edildiği ifade edilen açıklamalarda, “TİS masasında verilen bu hakkın bir bürokrasi marifetiyle yazılmış genelge ile geri alınmasına teşebbüs edilmesi asla kabul edilemez. Bilinmesini isteriz ki toplu iş sözleşmesi, kanun yönetmelik gibi tüm mevzuatların üzerinde olup işçi lehine bunları iyileştirme anlamı taşır” denildi.

81 ilde yayımlanan genelgeyle çalışma sisteminin üçlü vardiya sistemine çevrilmesinin de tüm mevzuatları altüst ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu yazıyı yazarak TİS'le işçilere kazandırılmış olan gece zammı ödemesini ödememeleri için yöneticileri tehdit edenler, kendilerini mevzuat ve kanunların üzerinde mi görmektedir? Kazanılmış hakkı, hukuka aykırı bir yazıyla elimizden almak isteyen kesimler neyi hedeflemektedir” soruları yöneltildi.

Son olarak “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü bu hukuksuz uygulamadan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde ayrı ayrı tüm kurumların önünde protestolarımızın artarak devam edeceğinin bilinmesini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.