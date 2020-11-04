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Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesi yayınladı
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile corona virüs genelgesi gönderildi! İşte yeni corona tedbirleri... Kısıtlamalar var...
SAĞLIK 04.11.2020, 13:53 04.11.2020, 13:56 Murat Aydın
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Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile corona virüs genelgesi gönderildi! İşte yeni corona tedbirleri...
Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığı corona virüsle ilgili yeni bir genelge yayınladı. Son dönemde corona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar bakanlık tarafından 81 ilin valiliklerine gönderildi. Yeni corona virüs genelgesinde hangi kısıtlamalar var?
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