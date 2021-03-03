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Sağlık Bakanlığı Türkiye risk haritasını açıkladı: Hangi illerde normalleşme başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca risk haritasını paylaştı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere normalleşmenin nasıl başlayacağını gösteren harita ve eğitimden, kısıtlamalara kadar birçok başlıkta alınan kararlar...

SAĞLIK 03.03.2021, 11:03 Murat Aydın
Sağlık Bakanlığı Türkiye risk haritasını açıkladı: Hangi illerde normalleşme başladı!

Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşmenin kademeli olarak başlatılacağını ve risk haritasında yer alan 4 kategoriye göre olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasından ardınan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada bir risk haritası paylaşarak, “İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz” dedi.

Risk haritasına göre İstanbul ve İzmir yüksek riskli… Ankara ise orta riskli durumda…

AŞIRI YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Kırmızı: Aşırı Yüksek riskli iller Turuncu: Yüksek Risli iller Sarı: Orta Riskli iller  Mavi: Düşük Riskli İller

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Risk haritasına göre normalleşme nasıl olacak? İşte özet tablo!

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim başlıyor.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecekler.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli kentlerde sabah 09:00 ile akşam 19:00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli şehirlerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riski sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek..

Sivil toplum kuruluşları meslek odaları kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

#sağlık bakanı
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