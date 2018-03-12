Sağlık Bakanlığı'nın NBŞ raporuna Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği'nden destek

SAĞLIK Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun yayınladığı 'Nişasta Bazlı Şekerlerin (NBŞ) Sağlığa Etkileri' başlıklı rapora Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği'nden destek geldi.

Raporun, daha önce medyada yer bulan ve Sağlık Bakanlığı Raporu olduğu iddia edilen dokümanla herhangi bir ilgisinin olmamasını memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendiren Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği üyeleri, "Yıllardır savunmakta olduğumuz gerçeklerin yer alması, Bakanlığın 2011 yılında yayınlamış olduğu önceki rapor gibi kamuoyu nezdinde haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur" açıklamasında bulundu.

Sofra, çay, pancar şekerleri olarak anılan sakkarozun, nişasta bazlı şekerlerin de benzer oranlarda fruktoz ve glikozdan oluştuğunu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Raporda şekerlerin bu yapı taşlarının insan vücudundaki etkilerine değinilmiş, fruktoz ve glikozun kaynakları birbirinden ayrılmamıştır. Bu yaklaşım Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın raporda da değinilen bilimsel yaklaşımları ile aynıdır. Neticede her zaman söylediğimiz gibi, beslenme ve sağlık bakımından şekerlerin kaynağı değil tüketim miktarı önem arz etmektedir. Şeker, aşırıya kaçılmadığı sürece vücudun enerji ihtiyacını karşılayan önemli bir gıda bileşeni olarak beslenmemizde yer almaktadır.

Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki, tüm gıda bileşenlerini kapsayan dengeli bir beslenme tarzını benimsemek yanında hareketli bir yaşam sürdürmek, uzun yıllar sağlıklı kalmak için dikkat edilmesi gereken en önemli kıstaslardandır. Bilimsel gerçekleri temel alarak, popülizme yönelmeden araştırmalarını neticelendiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundaki değerli akademisyenlere toplumu doğru bilgilendirme yönündeki hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız."