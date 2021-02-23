Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son koronavirüs tablosuna göre, 9 bin 107 kişiye vaka, 633 kişiye koronavirüs hasta tanısı konuldu. 75 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 75 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 107 kişiye vaka, 633 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 28 bin 213 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 546 oldu.

Ağır hasta sayısı bin 185

Tabloya göre, toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732, toplam ağır hasta sayısı bin 185, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996, bugünkü test sayısı 123 bin 734 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 23 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: